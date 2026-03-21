Chỉ sau 3 tập lên sóng, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Bên cạnh nhịp phim trẻ trung, phần hình ảnh chỉn chu và màu sắc hiện đại, tác phẩm còn ghi điểm nhờ chemistry ăn ý của dàn diễn viên, đặc biệt là cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy là nam thứ chính với vai Triệu Phú, một công tử nhà giàu, học giỏi và sớm nảy sinh tình cảm với cô bạn cùng lớp Thanh Tâm (Tam Triều Dâng). Tuy nhiên, mối quan hệ chưa kịp tiến xa thì cả hai đã phải chia xa, để rồi 10 năm sau mới gặp lại trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu.

Bị gia đình thúc ép kết hôn với người mình không yêu, Triệu Phú đã nghĩ ra cách giả vờ gặp tai nạn nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc nhằm trì hoãn hôn sự. Trớ trêu thay, cô hộ lý được thuê về lại chính là Thanh Tâm, “bạch nguyệt quang” năm xưa. Từ đây, anh tìm cách tiếp cận và chinh phục lại cô, nhưng Thanh Tâm không dễ mở lòng, nhất là khi khoảng cách thân phận giữa hai người ngày càng rõ rệt.

Ở những tập đầu, phim đưa khán giả trở về quãng thời gian cả hai còn là học sinh. Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng gây bất ngờ khi nhập vai siêu ngọt và thuyết phục dù đều đã gần 30 tuổi, không tạo cảm giác khiên cưỡng trong tạo hình trẻ trung. Đặc biệt, hình ảnh 2 diễn viên trong bộ đồng phục quen thuộc cùng nụ cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng đã hoàn toàn chinh phục khán giả, mang đúng vibe "cặp đôi ngôn tình" khiến nhiều người không khỏi rung động.

Không chỉ ở trong phim, cả 2 ngôi sao trẻ cũng nhiều lần thể hiện tình cảm vượt mức đồng nghiệp khiến khán giả không thể không nghi ngờ. Người hâm mộ đào mộ lại 1 đoạn clip phỏng vấn cho thấy cử chỉ tình yêu của Võ Điền Gia Huy. Anh chàng chia sẻ: "Người nào em càng ghẹo là em càng thích". Ngay lập tức netizen phát hiện ra Võ Điền Gia Huy thường xuyên chọc ghẹo Lê Tam Triều Dâng mỗi khi cả hai ở gần nhau, dù là đi sự kiện hay ở hậu trường phim.

Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, khi được hỏi liệu giữa anh và Tam Triều Dâng có "phim giả tình thật" không, Võ Điền Gia Huy trả lời ẩn ý: "Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Võ Điền Gia Huy rất thích ghẹo người cậu thích

Võ Điền Gia Huy ẩn ý về "tình" giữa 2 người

Quả thật ở các đoạn clip hậu trường, 2 diễn viên trẻ thường xuyên trêu đùa, trò chuyện vui vẻ với nhau, chưa kể không ngần ngại thể hiện tình cảm tại chốn đông người. Dù không xác nhận nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều người hâm mộ đặt ngôi sao hy vọng vào mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng.

Võ Điền Gia Huy là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng trong các dự án như Thưa Mẹ Con Đi, Thám Tử Kiên hay Tiệm Ăn Của Quỷ. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng thần thái “nam chính”, anh thường được giao những nhân vật có chiều sâu nội tâm hoặc mang màu sắc mạnh mẽ. Đến với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Gia Huy có dịp thử sức ở dạng vai ngôn tình nhẹ nhàng hơn, thiên về cảm xúc và tương tác, qua đó cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau thời gian dài gắn với những kiểu vai quen thuộc.

Trong khi đó, Lê Tam Triều Dâng ghi dấu ấn với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn toát lên nét cá tính và sang trọng. Xuất thân là sao nhí, cô từng bước xây dựng hình ảnh một diễn viên trẻ nghiêm túc thông qua nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ở lần trở lại này, Tam Triều Dâng gây chú ý với tạo hình nữ tính hơn, lối diễn giàu cảm xúc cùng khả năng tạo “chemistry” tự nhiên với bạn diễn nam. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, kết hợp với phong thái dịu dàng giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.