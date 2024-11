Sau hơn 2 tháng làm mưa làm gió trên khắp châu Á, siêu phẩm chữa lành Family By Choice đã chính thức hạ màn vào tối ngày 27/11. Tập cuối của bộ phim nhận được cơn mưa lời khen bởi cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật từ chính đến phụ. Đặc biệt, bài đăng của Hwang In Yeop đăng tải trên SNS: "Buổi phát sóng cuối cùng của Family By Choice hôm nay" bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận.

Family By Choice kết thúc với hạnh phúc cho tất cả các nhân vật

Trong ảnh, Hwang In Yeop và nữ chính Jung Chae Yeon có những cử chỉ thân thiết, Jung Chae Yeon không ngại nắm tay, thậm chí là hôn vào má sao nam 9x. Hành động tình tứ trên mức đồng nghiệp khiến netizen nghi ngờ cả hai "phim giả tình thật" và đang ngầm công khai mối quan hệ.

Bức ảnh Jung Chae Yeon thơm má Hwang In Yeop làm dấy lên tin đồn cả hai "phim giả tình thật"

Một số bình luận phấn khích của người xem: - Cử chỉ của họ có phải vượt qua một mối quan hệ bạn diễn bình thường đúng không? - Nhìn như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Hai người đang công khai đúng không? - Tương tác của hai người trên phim thực sự rất tuyệt vời. Nếu họ thực sự rung động với đối phương thì cũng không có gì bất ngờ. - Bức ảnh hôn má là sao? - "Phim giả tình thật" rồi, nếu không sao họ thoải mái thân thiết tới vậy? - Nhìn tương tác "khủng" trên SNS thì dường như ai cũng ủng hộ mối quan hệ này!

Nói thêm về Family By Choice, đây là bộ phim Hàn Quốc được remake từ một siêu phẩm đình đám của Trung Quốc. Ở phiên bản xứ kim chi, San Ha (Hwang In Yeop đóng), Joo Won (do Jung Chae Yeon đóng) và Hae Joon (do Bae Hyun Sung đóng) là 3 đứa trẻ không chung dòng máu lên bên nhau với sự nuôi dưỡng của hai ông bố. Sau này, vì những biến cố mà họ phải xa nhau.

10 năm gặp lại, giữa San Ha và Joo Won bắt đầu hình thành nên những cảm xúc rung động vượt trên mức tình thân. Trong quá trình lên sóng, những khoảnh khắc tình tứ hay màn khoá môi của San Ha và Joo Won liên tục được netizen bàn tán sôi nổi bởi quá mùi mẫn và bùng nổ cảm xúc.

Những khoảnh khắc mùi mẫn của cả hai trên phim

Không chỉ được yêu thích tại Hàn Quốc, Family By Choice còn được yêu thích nồng nhiệt trên khắp toàn cầu. Ban đầu, dự án đến của xứ củ sâm vấp phải nhiều tranh cãi bởi những tình tiết thay đổi khác với bản gốc, nhưng theo thời gian, nó lại dần toát nên sức hút riêng và tạo được thành công vượt bậc. Theo thống kê của OTT Rakuten Viki, bộ phim đứng đầu về lượng người xem ở 140 quốc gia tính đến tuần thứ 6 phát sóng. Trên khắp các diễn đàn, khán giả để lại nhiều lời khen cho tác phẩm khi chạm đến trái tim người xem bởi những khía cạnh ấm áp, cảm động về tình thân, tình yêu của những con người không ruột thịt nhưng đối xử với nhau bằng tất cả sự tử tế và lòng chân thành.