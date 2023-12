Showbiz Hàn sốc nặng trước tin Lee Sun Kyun qua đời: Hàng loạt sự kiện đã bị hủy bỏ!

Thông tin tài tử Lee Sun Kyun tự tử bằng cách đốt than trong ô tô đang chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc cũng như châu Á. Tài tử Ký Sinh Trùng để lại di chúc rồi rời nhà và được tìm thấy qua đời trong ô tô ở công viên Waryong, Jongno, Seoul. Cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun giữa lúc bị điều tra sử dụng ma túy đã khiến làng phim ảnh xứ Hàn chấn động và bị ảnh hưởng không nhỏ.

Hàng loạt sự kiện phim ảnh bị hủy bỏ

Ngay sau khi Lee Sun Kyun qua đời, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 1 loạt sự kiện phim ảnh trong thời gian này đều bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, cuộc phỏng vấn với Kim Sung Gyu - nam chính của phim Noryang: The Dead Of The Sea dự kiến diễn ra vào chiều nay đã bị hủy bỏ. Sau thành công của Spring Seoul với 10 triệu vé bán ra, Noryang: The Dead Of The Sea dự kiến trở thành bom tấn phòng vé tiếp theo. Chính vì vậy mà sự kiện này làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình quảng bá phim.

Kim Sung Gyu hủy họp báo vào chiều nay (27/12)

Họp báo phim Marry My Husband với sự tham gia của Park Min Young, Na In Woo cũng sẽ bị hủy bỏ. Hiện tại, nhà sản xuất chưa bình luận về khả năng thay đổi lịch họp báo ra mắt các phim trong tuần tới như Alien + Humans phần 2 và Citizen Deokhee. Song truyền thông Hàn Quốc nhận định lịch họp báo nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Phim mới của Park Min Young cũng bị ảnh hưởng

Tác phẩm cuối của Lee Sun Kyun ra sao?

Khi bê bối ma túy của Lee Sun Kyun nổ ra, hàng loạt các tác phẩm tài tử đã quay xong gồm Escape: PROJECT SILENCE và Land of Happiness bị "đắp chiếu". Sau khi Lee Sun Kyun qua đời, trên truyền thông đã nổ ra cuộc tranh luận về khả năng ra mắt của các tác phẩm này.

Thị trường phim điện ảnh Hàn Quốc hiện nay đang ở trong giai đoạn phục hồi sau suy thoái, với bộ phim Spring Seoul vừa đạt mốc 10 triệu vé. Tuy nhiên thị trường vừa khởi sắc thì tin tức về cái chết của Lee Sun Kyun đã nổ ra, làm dấy lên lo ngại sẽ gây ra cú sốc và thiệt hại đáng kể cho toàn ngành điện ảnh trong giai đoạn hiện nay. Khó có thể tìm thấy 1 diễn viên có danh tiếng và địa vị vững chắc như Lee Sun Kyun trong ngành.

Khả năng các tác phẩm cuối của Lee Sun Kyun được ra mắt vẫn còn rất mù mịt

"Ai cũng xứng đáng được tha thứ cho lỗi lầm"

Nữ diễn viên Claudia Kim là đồng nghiệp đầu tiên gửi lời chia buồn trước cái chết của Lee Sun Kyun. Trên trang cá nhân, mỹ nhân Avengers: Age of Ultron viết: "Quá sốc và đau lòng khi nghe tin này. Ai cũng xứng đáng được tha thứ lỗi lầm của mình. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ 2. Thật là 1 sự mất mát lớn lao đối với ngành giải trí Hàn Quốc. Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Mong anh an nghỉ".

Claudia Kim lên tiếng chia buồn trước cái chết của Lee Sun Kyun

Nguồn: SBS, TV Report