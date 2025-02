Ngày 28/2, Sina đưa tin trên phim trường Trục Ngọc, nữ diễn viên Điền Hi Vi gây sốc khi vác một chú lợn gần 40kg trên vai một cách nhẹ nhàng. Không những vậy, trước đó, Điền Hi Vi còn cõng nam chính Trương Lăng Hách cao hơn 1,9 m, nặng gần 70kg bước đi một cách nhẹ nhàng, không tỏ ra khó chịu hay quá sức. Ngoài ra, nữ diễn viên còn cõng thêm các diễn viên khác.

Điền Hi Vi có sức mạnh lớn, cô từng khoe những cơ bắp mạnh mẽ, quyến rũ

Điền Hi Vi từng chia sẻ cô là một người yêu thể thao, thích vận động, luôn cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng dùng mãi không hết. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã luyện được thân hình rắn chắc và những cơ bắp quyến rũ khác hẳn với xu hướng đẹp phải gầy hiện tại.

Loạt ảnh Điền Hi Vi cõng bạn diễn, cõng cả lợn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Công chúng cho rằng nữ diễn viên có tinh thần chuyên nghiệp, không ngại khổ ngại bẩn khi diễn xuất.

Trong phim cổ trang Trục Ngọc, Điền Hi Vi vào vai cô thôn nữ làm nghề đồ tể. Trong thời cổ đại phong kiến, công việc đồ tể chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ làm nghề này thường bị khinh thường, thậm chí khó lấy chồng. Chỉ những người có cuộc sống vất vả khó khăn mới phải lộ mặt để kiếm tiền. Chính vì vậy, đây là vai diễn có tạo hình tương đối đơn giản, không màu mè hay có những phụ kiện trang sức đắt giá. Trong một số cảnh chạy nạn, đi tới phim trường tìm chồng, Điền Hi Vi còn lấm lem bùn đất.

Điền Hi Vi cõng các bạn diễn một cách nhẹ nhàng

Tuy nhiên, với nhan sắc cực phẩm của Điền Hi Vi, dù trang phục thôn nữ cũng không làm khó được nữ diễn viên. Loạt ảnh tại phim trường của mỹ nhân sinh năm 1997 được khen nức nở nhờ vẻ đẹp tươi sáng, làn da căng tràn sức sống cùng nụ cười đáng yêu.

Có gương mặt ngây thơ nhưng thực tế Điền Hi Vi sở hữu vóc dáng nóng bỏng, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ nhờ chịu khó tập gym. Đáng nói là Điền Hi Vi đẹp hoàn toàn tự nhiên. Nữ diễn viên trẻ từng khoe nhiều hình ảnh khi còn nhỏ hoặc thời chưa nổi tiếng và nhan sắc của cô không khác hiện tại, mặt khác, khí chất và phong cách thời trang của Điền Hi Vi ngày càng thời thượng hơn.

Điền Hi Vi trong trang phục tướng quân khải hoàn về triều được khen xinh đẹp

Điền Hi Vi thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình. Cô được yêu thích qua các phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Điền Canh Kỷ. Sắp tới người đẹp sẽ gặp lại khán giả với tác phẩm Đại Phụng Đả Canh Nhân, Tử Dạ Quy.

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Điền Hi Vi là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới