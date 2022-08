Showbiz 20/8: Sau khi công khai chuyện tình cảm, Doãn Hải My về quê Đoàn Văn Hậu ra mắt?

Cách đây không lâu, Đoàn Văn Hậu chính thức công khai hẹn hò Doãn Hải My khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ của cặp đôi lên trang cá nhân. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu còn lập hẳn một tài khoản Instagram có tên là "Family_doan_doan" để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái. Mới đây, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng Doãn Hải My ở một vùng quê. Anh hài hước chú thích: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Nhiều khán giả dự đoán Đoàn Văn Hậu đã đưa Doãn Hải My về Thái Bình để ra mắt gia đình. Dẫu vậy, cả hai vẫn chưa phản hồi về tin đồn trên.

'Vua nhạc sến' Vinh Sử mong muốn lập quỹ thiện nguyện sau khi mất

Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Vinh Sử, hiện nay sức khoẻ của nhạc sỹ rất yếu; người nhà phải luôn túc trực bên cạnh ông để đề phòng biến chứng nặng. Nhạc sỹ cũng mong sau khi mất, gia đình người thân sẽ thành lập quỹ thiện nguyện mang tên mình. Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ nhạc sỹ Vinh Sử cho biết Vinh Sử phải vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu từ ngày 24/7. Nhạc sỹ điều trị ở Khoa gây mê hồi sức, nhưng do tuổi cao sức yếu, lại suy kiệt sau nhiều năm mắc bạo bệnh nên mỗi ngày, các bác sỹ phải truyền máu, truyền thức ăn và đeo máy trợ thở để duy trì sự sống.

Việt Hương xin kẻ dựng chuyện 'tha mạng'

Cách đây ít phút, nghệ sĩ Việt Hương đã phải viết hẳn tâm thư gởi đến người hâm mộ về tình trạng Youtuber đưa tin "giật gân" nghệ sĩ qua đời. Thậm chí, tin Việt Hương qua đời xuất hiện mỗi tháng, dù chị vẫn xuất hiện trước công chúng đều đặn. Dù đã quá quen với chiêu trò câu like, câu view "rẻ tiền" của vài YouTuber nhưng lần này, nghệ sĩ Việt Hương phải lên tiếng vì chị lại được thông báo nghệ sĩ Đại Nghĩa vừa qua đời. Người báo tin cho chị chính là MC Đại Nghĩa. Theo thông tin lan truyền, nghệ sĩ Việt Hương là người đứng ra lo hậu sự cho MC Đại Nghĩa (!?).

Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại'

Những dòng tâm trạng của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Hoài Lâm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh cảm thấy tiếc cho tài năng của Hoài Lâm. Đây cũng là người duy nhất khiến anh phải trở lại phòng thu để thu lại phần hát của mình sau khi thu âm cùng. Giọng ca Nửa vầng trăng dành nhiều lời khen “có cánh” cho con nuôi Hoài Linh. Trong mắt Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm là “thanh sắc vẹn toàn tuyệt đối”, tính tình hiền lành, không mưu mô, toan tính, lúc nào cũng lễ độ, dễ thương khi gặp anh. (

Cặp đôi LGBT nữ - nữ công khai cầu hôn khiến Trấn Thành và dàn cố vấn bật khóc vì xúc động

Tập cuối của Người ấy là ai phát sóng tối 19/8, người ngồi ghế nóng không phải là phái nữ như thường lệ mà thay vào nam chính Hồng Thái. Bên cạnh hành trình đi tìm tình yêu của chàng trai thì màn lộ diện của một trong những cô gái có mặt trên sân khấu đã khiến MC Trấn Thành và dàn cố vấn bất ngờ đến xúc động. Theo đó, Minh Minh là cô gái tiếp theo bước đến phần lộ diện. Đến Trấn Thành cũng phải nói rằng ca này rất khó đoán vì trước đó đã có một màu đỏ, một màu xanh và một màu tím lần lượt ra về. Cả ban cố vấn đều lựa chọn màu tím là màu mà Minh Minh nắm giữ.

‘Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy được vợ viết di chúc để lại 32 nghìn tỷ đồng

Theo Sohu, bà Trần Lệ Hoa vừa nhờ luật sư lập di chúc phân chia khối tài sản 5,6 tỷ USD của mình, gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản và các loại đồ cổ, đá quý,… chia cho chồng con. Nữ tỷ phú cho 3 người con riêng của mình mỗi người 1,4 tỷ USD (hơn 32 nghìn tỷ đồng). Bà cũng để lại cho người chồng Trì Trọng Thụy khối tài sản tương đương, trong đó có bảo tàng gỗ đàn hương giá trị.

'Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới' nóng bỏng 'nghẹt thở' với bikini

Dailymail vừa đăng tải loạt ảnh mỹ nhân Olivia Culpo diện bikini với những cách pose dáng vô cùng thần thái và cuốn hút. Đây là bộ ảnh được người đẹp chụp để quảng bá một sản phẩm đồ uống cho công ty mà cô đầu tư và làm giám đốc sáng tạo. Bộ ảnh phô đường cong thể hình đẹp như tượng tạc của "Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới" năm 2019 theo bình chọn của tạp chí Maxim.