Show của Đen: Hơn 30 tiết mục dàn dựng công phu, khách mời bí ẩn Hà Anh Tuấn và con gái JustaTee khiến 10 nghìn khán giả vỡ òa

Đen Vâu là một trong những cái tên hot nhất nhì Vpop hiện nay khi sở hữu lượng fan đông đảo, hàng loạt bản hit được khán giả nhớ mặt đặt tên và âm nhạc độc đáo. Trải qua quãng thời gian gần 15 năm hoạt động nghệ thuật, nam rapper đã gặt hái được những thành tích đáng nể. Đáng nói nhất, cộng đồng fan Đồng Âm của anh chàng ngày một lớn mạnh, minh chứng cho sức lan tỏa trong âm nhạc của Đen ngày một mãnh liệt.

Đêm 27/5 vừa qua, Đen đã tổ chức đêm nhạc Show của Đen Hà Nội dành tặng cho các khán giả tại thủ đô. Sau thành công của đêm nhạc tại TP.HCM từ 4 năm trước, giọng ca Mang Tiền Về Cho Mẹ mới tiếp tục đêm nhạc tại Hà Nội, như một lời tri ân tới khán giả hai miền. Quy mô Show của Đen tại Hà Nội lên đến 10.000 khán giả, gấp đôi so với show tại TP. HCM năm nào. Với sự đầu tư chỉn chu về mọi mặt, từ hình ảnh, âm thanh,dàn dựng sân khấu đến ý tưởng kịch bản, dàn khách mời,... Show của Đen Hà Nội thực sự là trải nghiệm không thể quên đối với người hâm mộ. Cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ xuyên suốt 30 tiết mục trong gần 3 tiếng rưỡi của chương trình nhé!

Intro hoành tráng, Đen mở màn bằng bản mashup hit “Mơ - 10 năm” đầy cảm xúc

Mở đầu chương trình, Đen Vâu xuất hiện và thể hiện bản hit 10 năm từng được anh cho ra mắt vào năm 2019 kết hợp cùng nữ ca sĩ Ngọc Linh. Phần mở màn này như một sự kế thừa từ show 2019 khi anh chàng từng chọn cách mở đầu với ca khúc 10 năm, song tại show lần này Đen lựa chọn mashup hai bản hit cùng phần phối khí mới cực hoành tráng. Anh chàng tiếp tục thể hiện thêm ca khúc Trời Ơi Con Chưa Muốn Chết và Lối Nhỏ chiêu đãi khán giả.

Lynk Lee “mở bát” dàn khách mời bằng màn catwalk “chuẩn Hoa hậu”

Người hâm mộ của Đen không còn lạ gì với mối quan hệ thân thiết giữa Đen Vâu và Lynk Lee. Cả hai vốn là những tri kỷ trong âm nhạc, nên việc Lynk Lee xuất hiện tại Show của Đen khiến khán giả không khỏi thích thú. Nữ ca sĩ thể hiện hai ca khúc Không Dám và Buồn Thi Cứ Khóc Đi. Dù đã phẫu thuật giọng hát để hoàn tất quá trình chuyển giới, Lynk Lee vẫn thể hiện trọn vẹn cảm xúc của ca khúc, đem đến cho người nghe phần trình diễn ấn tượng.

Khán giả xúc động khi Đen mời các em bé tham gia show, ném pao tự làm cho Đồng Âm

Khách mời đặc biệt trong Show của Đen chính là các em bé vùng cao. Các em bé đã thực hiện một phần giao lưu hết sức đáng yêu, đó chính là ném pao tự làm cho khán giả, khán giả sẽ tặng lại bim bim cho các em. Màn giao lưu mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc này khiến khán giả rất thích thú. Dành cho ai chưa biết, quả pao của người Mông được khâu nối bằng các miếng vải lanh thành trái tròn, to bằng quả cam rồi nhồi hạt lanh hoặc bông vải vào bên trong. Các thiếu nữ Mông rất sáng tạo dùng vải thổ cẩm của người Thái, chắp ghép những mảnh vải nhiều màu khác nhau lại và dùng lụa tơ tằm để tạo sắc màu cũng như sự mềm mại cho quả pao. Người phụ nữ Mông đảm đang thì phải biết làm quả pao tốt.

Đi Theo Bóng Mặt Trời - Điệu múa khèn dân tộc Mông

Đen chia sẻ, trong chuyến đi lên bản thăm các em và thầy cô, biết được nhiều người chưa từng ra khỏi Điện Biên, nên Đen đã rủ mọi người đến xem Show của Đen và nhân dịp này xuống Hà Nội chơi. Khi MC Phí Linh hé lộ những con số ấn tượng mà dự án Nuôi Em đã chạm đến sau khi MV Nấu Ăn Cho Em được phát hành như 4000 trẻ em được nhận nuôi cơm, hơn 6000 anh chị đang chờ nhận mã nuôi em, Đen chân thành bày tỏ: “Chính sự ủng hộ và đóng góp của các bạn Đồng m đã biến điều này thành hiện thực. Xin các bạn đừng coi điều Đen làm là lớn lao, vì ngoài kia có rất nhiều người tốt. Đêm nay, Đen không phải là số 1, mà Đen là 1 trong số mọi người”.

Kimmese khoe giọng cực chất, tương tác với Đen Vâu rất đáng yêu khiến khán giả thích thú

Kimmese chính là cái tên tiếp theo xuất hiện trong dàn khách mời tại Show của Đen Hà Nội. Vốn là một rapper, Kimmese gây ấn tượng vì sở hữu giọng ca điêu luyện không thua kém một vocalist thực thụ. Cô nàng đem đến bản hit old-school Bao Giờ Em Biết và ca khúc mới ra mắt You Ain’t Got My Soul.

Kimmese kết hợp ăn ý cùng Đen Vâu

JustaTee và con gái Cici không thể đáng yêu hơn!

Cái tên tiếp theo trong dàn line-up tại Show của Đen chính là JustaTee. Anh chàng và Đen Vâu đã có màn kết hợp hai bản hit Bâng Khuâng và Trên Những Mái Tôn. Màn giao lưu cả hai cũng khiến khán giả thích thú, khi Justatee đã gọi Đen Vâu lại để “bày tỏ, tâm sự”. Sau màn giao lưu kể về kỷ niệm của cả hai, nam ca sĩ thể hiện ca khúc viral TikTok thời gian qua Ez Papa. JustaTee “quay trở về với đường phố” khi thay outfit cực cool. Đáng nói, nhân vật đặc biệt trong tiết mục xuất hiện, không ai khác chính là con gái Cici của JustaTee! Không chỉ xuất hiện cùng bố, Cici còn tự tin… catwalk dọc sân khấu và giơ tay chào chuẩn “hoa hậu”. Đáng yêu thế này bảo sao mà khán giả reo hò không ngừng Cici ơi!

JustaTee "tỏ tình" cùng Đen

"Hot girl Tây Hồ" Cici gây náo loạn

Khách mời bí ẩn giấu kín đến phút chót chính là Hà Anh Tuấn!

Vị khách mời bí ẩn tại Show của Đen không ai khác chính là Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ xuất hiện khiến cả khán phòng bùng nổ, có màn giao lưu cực duyên dáng với khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân đang bị ốm và chưa bao giờ ốm nặng như vậy, có ý định huỷ chuyến bay phút chót. Nhưng chính lời mời chân thành của Đen đã khiến nam ca sĩ quyết tâm bay ra Hà Nội ủng hộ người em thân thiết. Hàng loạt bản hit như Tháng 4 Là Lời Nói Dối CỦa Em, Trốn Tìm,....

Hà Anh Tuấn là khách mời bất ngờ

Chào kết

Đen Vâu khép lại chuyến hành trình âm nhạc trong mơ bằng lời chia sẻ đầy tự sự. Nam rapper thể hiện bản hit Cảm Ơn, thay cho lời kết màn gửi tới quý vị khán giả đã đồng hành cùng Đen suốt thới gian qua, trong suốt show âm nhạc kỷ niệm hơn 3 tiếng. Chắc hẳn khán giả đã có một đêm nhạc đáng nhớ tại Show của Đen Hà Nội!