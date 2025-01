Shoppertainment Race Festive 2024 khép lại với “bữa tiệc ưu đãi” từ các thương hiệu uy tín hàng đầu

Shoppertainment Race Festive 2024 được tổ chức bởi VCCorp – "ông lớn" sở hữu hệ sinh thái nội dung đa dạng và hệ thống truyền thông đa nền tảng, phủ sóng rộng khắp. Chương trình còn có sự đồng hành truyền thông của Chicilon Media, công ty đi đầu trong lĩnh vực quảng cáo màn hình với phương châm "Truyền thông chính xác, dịch vụ ưu việt", góp phần mang đến sân chơi hấp dẫn, khiến giới trẻ, đặc biệt là những ai yêu thích mua sắm giải trí, không thể làm ngơ.

Đường đua Shoppertainment Race 2024 thu hút hơn 350 KOC tài năng tham gia, với loạt video dự thi chất lượng, nội dung phong phú, ấn tượng. Từ chủ đề review sản phẩm mẹ bé, mỹ phẩm, phụ kiện, đồ ăn vặt, đến livestream bán hàng "chốt đơn liền tay", tất cả đều toát lên tinh thần sôi động, và đầy tính sáng tạo. Càng về cuối chặng đua, mức độ cạnh tranh ngày càng gay cấn khi các KOC liên tục tìm cách "ghi điểm" bằng phong cách review chuyên nghiệp, giới thiệu loạt deal siêu hời và "tung chiêu" kêu gọi chốt đơn cực kỳ cuốn hút.

Đáng chú ý, mùa lễ hội thêm phần "náo nhiệt" bởi sự xuất hiện của những nhà tài trợ cực xịn sò. Các nhà tài trợ đã mang đến chương trình nhiều sản phẩm tin cậy, đã được bảo chứng chất lượng với mức giá siêu "mềm" kèm loạt quà tặng giá trị, tạo ra "bữa tiệc ưu đãi" khó có thể bỏ lỡ.

Nhà tài trợ Vàng Dr.Papie với bộ sản phẩm quốc dân "Vì tình yêu trẻ Việt"

Dr.Papie là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bé từ 0-3 tuổi. Sở hữu chứng nhận ISO 13485 về sản xuất trang thiết bị y tế, Dr.Papie cung cấp loạt sản phẩm đạt chuẩn, với chất lượng đã được kiểm nghiệm, như gạc rơ lưỡi Dr.Papie 1+ cho bé từ 1 tuổi, nước tắm thảo dược giảm mẩn ngứa và rôm sảy, bọt tắm gội, khăn hạ sốt. Hầu hết các mặt hàng này đều đang có mức giá ưu đãi siêu hấp dẫn tại Shoppertainment Race Festive 2024, giúp các bậc phụ huynh yên tâm lựa chọn.

Nhà tài trợ Bạc Meraki – Khỏe đẹp từ bên trong

Meraki Medi nổi tiếng là spa uy tín, được nhiều chuyên gia đánh giá cao tại Hà Nội. Với slogan "Yêu cái đẹp là thưởng thức, tạo ra cái đẹp là nghệ thuật", Meraki không chỉ cung cấp dịch vụ điều trị da theo tiêu chuẩn về khoa học da liễu, mà còn giới thiệu những sản phẩm chất lượng, đảm bảo sức khỏe lâu dài. Tại Shoppertainment Race Festive 2024, các tín đồ làm đẹp có thể sở hữu mặt nạ Kogao Vlift Belt, kem dưỡng nâng cơ Kira Joint Care Complex Cream, lược massage đẩy tinh chất móc tóc KIRA IKUMO… với deal tốt chưa từng có.

Nhà tài trợ Bạc Đài Linh – Nâng tầm vẻ đẹp phụ nữ Việt

Sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, Đài Linh Group đã trở thành "ông lớn" trong ngành nhập khẩu và phân phối hóa – mỹ phẩm. Đón đầu xu hướng chuyển đổi số, Đài Linh nhanh chóng áp dụng nền tảng công nghệ trong quản trị, kinh doanh, mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm mua sắm hiện đại cho người tiêu dùng. Trong khuôn khổ Shoppertainment Race Festive 2024, các sản phẩm do Đài Linh phân phối như Xịt khoáng Dr HER Paris, Gel tắm gội trẻ em Bobini Baby dịu nhẹ, hay Nước tẩy trang Eveline đều "làm mưa làm gió" với loạt ưu đãi cạnh tranh, khiến đường đua càng trở nên cuồng nhiệt.

Nhà tài trợ Bạc Glico – Healthier days, Wellbeing for life

Glico là thương hiệu sữa cho trẻ sơ sinh trực thuộc Công ty Ezaki Glico Co, Ltd, một "đế chế" chuyên về sản xuất thực phẩm và bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản với doanh thu hàng năm lên đến 3 tỷ USD. Sữa Glico - Icreo nức tiếng tại Nhật với nguồn dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Theo dõi Shoppertainment Race Festive 2024, các bậc phụ huynh hay mẹ bỉm sẽ có cơ hội rinh về những hộp sữa Glico chính hãng với giá ưu đãi, kèm những quà tặng hấp dẫn.

Nhà tài trợ Bạc Ponyo – Khăn giấy nhỏ, tiện ích lớn

Ponyo là thương hiệu khăn giấy cao cấp từ Công ty giấy Thiên An Nam, đơn vị có 15 năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu giấy tiêu dùng ra thị trường quốc tế. Không chỉ nổi tiếng với giấy vệ sinh Thiên An, khăn giấy lau bếp cao cấp Ponyo, Thiên An Nam còn được biết đến rộng rãi với sản phẩm thùng giấy rút treo tường 2 trong 1 Ponyo, nâng tầm tiện ích cho cuộc sống hằng ngày. Gian hàng Ponyo tại Shoppertainment Race Festive 2024 vì vậy cũng trở thành điểm dừng chân "khó rời mắt" cho những tín đồ săn deal hời.

Nhà tài trợ Bạc Deluxnuts – Mang lại sự tiện lợi, mới mẻ từ những sản phẩm hạt sấy, trái cây sấy tự nhiên

Deluxnuts là công ty chuyên chế biến, xuất khẩu các loại nông sản Việt chất lượng cao, như hạt điều, hạt dẻ cười, hạnh nhân capuchino, xoài sấy dẻo thơm ngon… Những sản phẩm này không chỉ phù hợp để nhâm nhi ngày Tết mà còn là món quà sức khỏe ý nghĩa dành cho gia đình, bạn bè. Đồng hành cùng Shoppertainment Race Festive 2024, Deluxnuts tung ra loạt "deal ấn tượng", sẵn sàng để người dùng "chốt đơn" mùa lễ hội.

Với sự hiện diện của những nhà tài trợ uy tín, Shoppertainment Race Festive 2024 càng thêm bùng nổ, trở thành "sân khấu" để các KOC thể hiện tài năng lẫn đam mê, giúp người tiêu dùng "rinh" về vô vàn deal có 1-0-2. Dù bạn là người trẻ thích săn sale hay mẹ bỉm quan tâm đến sản phẩm chính hãng cho bé, thì Shoppertainment Race Festive 2024 đều có vô số lựa chọn hấp dẫn đang chờ đợi.

Hãy ghim ngay lịch livestream, thu thập mã giảm giá, và hòa nhịp cùng không khí sôi động của Shoppertainment Race Festive 2024. Tưng bừng chốt đơn tại: link