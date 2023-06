Shin Hye Sun khiến khán giả nghẹn ngào ở phân cảnh bùng nổ cảm xúc, rating phim lại bất ngờ giảm

Tập 3 Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) tiếp nối hành trình Ji Eum (Shin Hye Sun) nỗ lực để Seo Ha (Ahn Bo Hyun) nhận ra mình. Cô cũng bắt đầu có những kết nối với người thân ở kiếp trước và lần đầu tiên trong 19 kiếp, Ji Eum khao khát được nhận lại những người từng gắn bó với mình. Dù Shin Hye Sun mang đến một màn trình diễn xuất sắc ở tập này, trong phân cảnh tưởng tượng ra việc được nhận lại mẹ, nhưng rating tập 3 lại giảm nhẹ, từ 5,4% xuống chỉ còn 4,9%, sau 2 tập đầu thuận lợi tăng trưởng.

Tập 3 nối tiếp câu chuyện của tập phim trước, khi Seo Ha lòng nặng trĩu sau khi viếng mộ Joo Won. Ji Eum cố gắng khiến Seo Ha vui nhưng sau đó trên đường về lại có vấn đề xảy ra. Một chiếc xe tải chạy qua trước đầu xe của Ji Eum khiến Seo Ha nhớ lại chuyện năm xưa và rơi vào tình trạng hoảng loạn.



Ji Eum về nhà và nói chuyện với Ae Kyung, lúc này cô mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Seo Ha. Mặc kệ trời mưa, cô tức tốc tới nhà Seo Ha để tỏ tình. Tuy nhiên Ji Eum không thể ngờ tới cảnh lại gặp Cho Won ở nhà Seo Ha. Cô sau đó đã trực tiếp hỏi xem Cho Won có thích Seo Ha không và nói ra việc mình thích người đàn ông này. Vì Cho Won từng là em gái của mình ở kiếp trước nên Ji Eum vô cùng khó xử.

Ngày hôm sau, Cho Won lại bất ngờ xuất hiện ở công ty của Seo Ha. Trước đó cô đã lấy một cái tên giả để xin vào làm việc tại công ty. Thấy vậy, Seo Ha đã nổi nóng vô cùng, trách mắng thư ký Ha, điều này làm cho Cho Won tổn thương. Ji Eum rất thương em gái nhưng không thể nói ra thân phận của mình, dù vậy cô vẫn chủ động hẹn Cho Won đi giải sầu. Tại đây, Cho Won đã nói ra việc người mình thích là thư ký Ha. Cô cũng nói nếu Ji Eum nếu muốn ở cạnh Seo Ha thì phải vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng anh: Joo Won.

Cho Won uống say nên Ji Eum phải đưa cô về, tuy nhiên Ji Eum không dám đối diện với gia đình của mình, cô chỉ dám đứng từ xa nhìn mẹ và em gái. Thậm chí Ji Eum còn tưởng tượng ra cảnh mẹ nhận ra mình, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Seo Ha đến nhà Cho Won, vô tình thấy cảnh tượng Ji Eum đang khóc và tự ôm bản thân giữa đường. Trong vô thức, Ji Eum gọi Seo Ha mà không có kính ngữ, như cách mà Joo Won từng gọi ở kiếp trước. Điều này khiến Seo Ha chợt thoáng nghĩ tới hình ảnh của Joo Won.

Nguồn ảnh: tvN