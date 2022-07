Shark Liên chia sẻ lý do hợp tác cùng cầu thủ Lương Xuân Trường trong Shark Tank

Ở tập mới nhất của Shark Tank Việt Nam (Ngày 10/07), cầu thủ Lương Xuân Trường đã xuất hiện cùng đồng sáng lập CEO Nguyễn Việt Hùng để gọi vốn cho Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC. Con số ban đầu Xuân Trường đề nghị các Shark đầu tư là 3,5 tỷ cho 5% cổ phần.

Sau phần chia sẻ, dự án IRC nhận được rất nhiều sự quan tâm, trong đó Shark Liên và Shark Phú thậm chí còn dùng Vé Vàng để giành quyền trực tiếp đàm phán. Diễn biến đặc biệt là Shark Liên đã dùng tới Vé Vàng thứ hai để quyết đàm phán bằng được thương vụ này. Kết quả cuối cùng sau cuộc trao đổi, Shark Liên đồng ý đầu tư 7 tỷ cho 15% cổ phần để đồng hành cùng IRC.

Về lí do giơ tấm Vé Vàng thứ hai trao 500 triệu cho start-up để được ưu tiên đàm phán, Shark Liên chia sẻ: "Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua của mọi thời đại. Trái bóng tròn đã làm say mê biết bao trái tim yêu thể thao trên khắp thế giới, trong số đó có tôi. Và đây cũng là môn thể thao có tỷ lệ chấn thương rất cao. Từ những vụ va chạm trên sân hay những cú nhảy đơn giản cũng có thể gây ảnh hưởng đến các bộ phận trên cơ thể. Tôi luôn yêu thương trân quý hình thể của bản thân, đặc biệt coi trọng sức khỏe từ khi còn trẻ. Bản thân tôi đã trực tiếp "chăm chồng" tại Hàn Quốc khi anh ấy phẫu thuật thay hai bánh chè đầu gối do chơi thể thao quá sức. Tôi đồng cảm và thấu hiểu với Xuân Trường. Ngoài việc đi lại khó khăn, vất vả, thì chi phí chữa trị tại nước ngoài cực kỳ đắt đỏ. Tôi may mắn có bảo hiểm chi trả vì tôi làm bảo hiểm, nên lúc nào cũng "lận lưng" sản phẩm bảo hiểm để an tâm những lúc cần thiết như vậy. Tôi cũng là mẫu người thích hành động, luôn hâm mộ ủng hộ thể thao bằng những hoạt động thực tế, ngay và luôn. Vì thế, tôi đầu tư vào IRC để giúp các cầu thủ, các bạn trẻ, những người yêu thể thao được nhận những dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, từ phương pháp tập luyện giữ an toàn, dinh dưỡng hiệu quả, đặc biệt là giải pháp phục hồi chấn thương nhanh nhất, hoàn hảo nhất".

Ngoài nhìn thấy được tư duy mới và bản lĩnh của hai nhà sáng lập - cầu thủ Xuân Trường và CEO Việt Hùng, Shark Liên còn cho biết tiềm năng ở khía cạnh nền bóng đá nước nhà của thương vụ: "Về mặt ngành, bóng đá Việt Nam những năm qua gặt hái được nhiều thành công không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn vươn tầm ra Châu lục. Vậy thì tại sao chúng ta không giúp cho các cầu thủ chuyên nghiệp, những người yêu thể thao hơn yêu bản thân mình hoàn toàn yên tâm dịch vụ Quốc tế ngay tại Việt Nam. Và đấy chính là điểm chạm của chúng tôi. Một khi đã chạm, đã thích, thì đương nhiên chúng tôi đã bị hút vào nhau. Thành công là IRC, Xuân Trường và Việt Hùng đã về đội của tôi, khi có được điều mình thích tôi nghĩ đó cũng được đánh giá là thành công. Tôi thích Xuân Trường và Việt Hùng bởi các bạn đã thể hiện vai trò của một thủ lĩnh. Muốn làm thủ lĩnh thì phải có bản lĩnh. Tôi nhìn thấy sự bản lĩnh trong hai bạn trẻ này, các bạn có tư duy mới, cùng kết hợp với nhau tạo nên cách thức kinh doanh rất mới. Và sau này khi nghỉ thi đấu đỉnh cao, Trường sẽ trợ giúp IRC, cho đồng đội, cho các thế hệ tiếp nối".

Dù đội ngũ có tinh thần tốt nhưng mới khởi nghiệp nên còn thiếu nhiều thứ. Với đặc thù ngành cần có không gian rộng để bệnh nhân tĩnh dưỡng, việc điều trị và trang thiết bị luôn cần được cập nhật. Cùng đó quản lý doanh nghiệp cần có chiến lược, số hoá các quy trình... Để bù đắp các khiếm khuyết này, "với tư cách là nhà đầu tư, tôi có thể đưa các chuyên gia nổi tiếng ở Đức hoặc ở Mỹ về Việt Nam. Tôi có thể giúp IRC nhập thiết bị, máy móc ở Đức trợ giúp cho người sau chấn thương để tập luyện, hoặc một số thực phẩm chức năng ở Đức mà tôi đang dùng có chất lượng tốt, cũng như có đội ngũ để số hoá quy trình quản lý và chăm sóc khách hàng của IRC" - Shark Liên cho hay.

Đáng chú ý, Shark Liên nói rằng trong thời gian tới đây sẽ hỗ trợ cho start-up này mở một chi nhánh hoạt động tại TP.HCM. "Bởi vì ở thành phố lớn không chỉ có các cầu thủ chuyên nghiệp, các vận động viên thi đấu đỉnh cao mà còn có rất nhiều người chơi thể thao phong trào ở các môn khác nhau… Và khi chúng ta chơi thể thao thì không tránh khỏi những va chạm, bị chấn thương. Tôi tin với thương hiệu cá nhân nổi tiếng của Xuân Trường và danh tiếng của IRC sẽ nhanh chóng có một chi nhánh tại thành phố lớn trong vài tháng tới là hoàn toàn dễ dàng. Tôi sẽ giúp các bạn lựa chọn vị trí phù hợp, xứng tầm để trở thành một điểm đến uy tín, thú vị mang lại sự thoải mái hài lòng cho khách hàng".

Ảnh: Shark Tank Việt Nam

https://afamily.vn/shark-lien-chia-se-ly-do-hop-tac-cung-cau-thu-xuan-truong-trong-shark-tank-20220712173758455.chn