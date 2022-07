HLV Park Hang-seo hé lộ trên truyền hình Hàn Quốc được đãi ngộ tại Việt Nam

Mới đây, HLV Park Hang-seo của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã trở thành khách mời trong chương trình You Quiz On The Block do "MC quốc dân" Yoo Jae Suk và nam danh hài Jo Se Ho dẫn dắt. Tại đây, "thầy Park" đã chia sẻ nhiều câu chuyện về công việc và cuộc sống khi sinh sống ở Việt Nam.

Trong chương trình, HLV Park Hang-seo đầy tự hào kể lại: "Mẹ tôi vừa mừng thọ 100 tuổi. Chủ tịch nước Việt Nam đã mời tôi đến và gửi tặng mẹ tôi một bức tranh chữ "Thọ"".

Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, HLV Park Hang-seo còn tiết lộ ông mắc chứng bệnh nguy hiểm và vẫn đang phải dùng thuốc điều trị. Chứng bệnh này từng khiến ông phải nhập viện cấp cứu. "Tôi đã 2 lần bị sốc và được đưa đến phòng cấp cứu khi huấn luyện các cầu thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ nói rằng tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Căn bệnh này đã đến từ lâu nhưng tôi không nhận ra. Tôi không thể thở được và cảm giác như mình sắp chế*. Hiện tại tôi vẫn đang dùng thuốc. Có lẽ tôi bị căng thẳng về kết quả. Nhưng hầu hết mọi người đều sống như vậy mà", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park cũng cho biết ông đã thay đổi phương pháp huấn luyện với các cầu thủ, vì ông nghĩ rằng văn hóa và phong tục của đất nước đó cần được tôn trọng.

Vì Việt Nam có văn hóa ngủ trưa nên lịch trình của các cầu thủ cũng được điều chỉnh để có thời gian ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Bản thân HLV Park hiện tại cũng đã có thói quen đi ngủ trưa: "Thời gian đầu tôi không ngủ trưa đâu, nhưng mọi người ăn trưa xong thì đều đi ngủ hết. Thấy vậy nên tôi cũng nằm xuống. Đó là cách hồi phục thể lực cấp tốc, một việc làm khôn ngoan".

HLV Park Hang-seo đã điều chỉnh lịch trình để các cầu thủ Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi

Ngoài ra, khi được phóng viên hỏi về mức thu nhập trong khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã từ chối đưa ra câu trả lời một cách khéo léo nhưng ông cũng hé lộ đã nhận được mức đãi ngộ tốt nhất sau khi gia hạn hợp đồng vào năm 2019.

HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ vợ là người đã tạo động lực để ông tới Việt Nam làm việc. "Vợ tôi nói rằng: "Anh không muốn làm việc ở nước ngoài nữa sao? Đây là cơ hội cuối cùng của anh" - HLV Park chia sẻ.

Ảnh: Internet

https://kenh14.vn/hlv-park-hang-seo-he-lo-tren-truyen-hinh-han-quoc-duoc-dai-ngo-ky-luc-tai-viet-nam-noi-gi-khi-duoc-hoi-ve-thu-nhap-20220707162541759.chn