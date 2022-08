Shark Bình đã độc thân chưa?

Trong những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) - doanh nhân Đào Lan Hương - diễn viên Phương Oanh gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Shark Bình cho biết từ cuối năm 2018, mình và vợ là Đào Lan Hương đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký Đơn đồng thuận ly hôn và bản thân đang độc thân. Thời gian gần đây, shark Bình có quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với diễn viên Phương Oanh.

Trong khi đó, bà Đào Lan Hương, vợ shark Bình, chia sẻ chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa.

Shark Bình và Phương Oanh công khai chuyện hẹn hò, tình cảm

Liên quan đến vấn đề pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp), cho rằng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì có hai khái niệm quan trọng, hay được nhắc đến là "kết hôn" và "ly hôn". Theo đó, "kết hôn" là căn cứ để xác lập, phát sinh quan hệ hôn nhân và gia đình, còn "ly hôn" là căn cứ để chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình. Đây là hai khái niệm quan trọng trong luật hôn nhân và gia đình, là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của vợ, của chồng trong quan hệ hôn nhân và khi ly hôn.

Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, thì việc kết hôn và ly hôn phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định, do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Việc kết hôn từ trước đến nay pháp luật đều quy định do ủy ban nhân dân nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện.

Luật sư Cường cho biết nếu như việc kết hôn là một thủ tục hành chính, do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thì việc ly hôn lại là một thủ tục tố tụng, do tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Do đó, việc chấm dứt quan hệ hôn nhân (trở thành người "tự do", độc thân) khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án có thẩm quyền. "Trong trường hợp Shark Bình và vợ mới nộp đơn ra tòa, chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của toà thì chưa gọi là ly hôn. Do vậy, Shark Bình chưa được xác định là người độc thân" - luật sư nói.

Shark Bình nói đã cùng vợ là bà Đào Lan Hương ký Đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái

Theo luật sư Cường, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, việc hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn "bằng miệng" chưa được tòa án chấp nhận bằng quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật thì những sự kiện này cũng không phải là căn cứ để chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình. Nói cách khác, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, đơn ly hôn, thỏa thuận ly hôn bằng miệng chỉ là khởi đầu cho một quá trình thực hiện thủ tục ly hôn, việc ly hôn thành công chỉ có thể được tòa án công nhận bằng một bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981) hiện là Chủ tịch của Tập đoàn NextTeᴄh. Năm 2001, khi còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập Công ty giải pháp phần mềm Peacesoft (tiền thân của NextTech Group sau này) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho cơ quan doanh nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của shark Bình, NextTech đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số. NextTech từng được ví như "Alibaba của Việt Nam". Doanh nghiệp này còn được bầu chọn là 1 trong 10 công ty có ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam.

Bà Đào Lan Hương từng giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn NextTech và góp 30% vốn vào tập đoàn, 70% còn lại thuộc về shark Bình. Năm 2017, bà Hương rời vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn NextTech. Năm 2020, bà Hương rút vốn khỏi tập đoàn này.

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh tháng 5-2020, cơ cấu cổ đông của NextTech gồm 2 cá nhân là ông Bình (tỷ lệ vốn góp 70%), 30% vốn góp còn lại được chuyển từ bà Đào Lan Hương sang ông Nguyễn Huy Hoàng.

Theo thay đổi đăng ký vào cuối tháng 12-2020, cơ cấu cổ đông của NextTech lại một lần nữa có sự thay đổi. Ngoài shark Bình góp 70% vốn, tương đương 350 tỉ đồng, cổ đông của tập đoàn này còn có ông Đào Minh Phú (tỷ lệ sở hữu 20%) và Nguyễn Huy Hoàng (tỉ lệ sở hữu 10%). Tổng vốn điều lệ tại thời điểm này của tập đoàn đạt 500 tỉ đồng.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989, quê Phủ Lý, Hà Nam. Xuất thân là một người mẫu tự do, Phương Oanh sở hữu ngoại hình mảnh mai và gương mặt xinh xắn. Phương Oanh dần nổi tiếng trên sóng truyền hình với các phim Cô Gái Nhà Người Ta, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Hương Vị Tình Thân, Lựa Chọn Số Phận, Hoa Bay…