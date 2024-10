Sex and the City và những sự thật ít người biết

Trong những chia sẻ của Sarah Jessica Parker - một trong 4 nhân vật nữ chính của Sex and the City - cô đã tiết lộ vài điều về hậu trường series truyền hình được yêu thích này của HBO.



Sarah nói những ly cocktail được sử dụng trong phim trên thực tế chúng đều là giả. Trong các cảnh quay chúng ta thấy trên phim, dàn diễn viên có vẻ như rất thư giãn trong quá trình quay phim và họ thưởng thức những ly Cosmopolitan trông vô cùng ngon lành. Nhưng mọi thứ không như trên phim.

"Những ly Cosmopolitan được làm từ nước và phẩm màu thực phẩm hoặc nước ép nam việt quất pha loãng" - Sarah Jessica Parker nói - "Bia gừng thay thế cho rượu sâm panh và rượu vang đỏ luôn chỉ là nước ép nho".

Những ly cocktail này đều là giả. (Ảnh: HBO)

Bên cạnh câu chuyện về những ly cocktail giả, Sarah cũng cho biết các diễn viên của Sex and the City luôn ăn hết tất cả những món ăn được đội ngũ nhân viên đưa vào các cảnh quay. Cô nói: "Phần lớn thời gian, chúng tôi tập trung vào tất cả những món ăn sáng muộn tuyệt vời mà các nhân vật Carrie, Samantha, Charlotte và Miranda nhấm nháp trong các cảnh quay hơn là những anh chàng mà các nhân vật này đang nói đến".

Khi được hỏi chắc hẳn họ không thực sự ăn hết tất cả các món ăn ấy, Sarah cho biết: "Tôi luôn ăn hết các đồ ăn. Tôi không thích đồ ăn để trước mặt diễn viên và không ai ăn. Thật ngớ ngẩn".

"Cynthia Nixon (vai Miranda) và tôi luôn ăn mọi thứ và chúng tôi không quan trọng nếu đồ ăn nguội đi hay không vì đó là công việc của chúng tôi" - Sarah nói tiếp - "Chúng tôi không cần đồ ăn cầu kỳ, chúng tôi ăn bất cứ thứ gì có thể chế biến nhanh chóng".

Sex and the City đã trở nên nổi tiếng vì đây là chương trình mà khán giả có thể sống gián tiếp thông qua các nhân vật trong phim. Loạt phim kể về bốn người phụ nữ có lối sống cực kỳ thời trang ở New York, những người thường đến những câu lạc bộ và bữa tiệc sang trọng nhất, mặc quần áo hàng hiệu và có sự kết nối xuyên vũ trụ. Tuy nhiên, các nhân vật chính là lý do khiến mọi người yêu thích bộ phim vì bốn người bạn này và những mối tình lãng mạn khác nhau của họ luôn mang tính giải trí.

Sex and the City là một chương trình quan trọng trong việc đưa HBO trở thành một mạng lưới đáng xem với những chương trình dành cho người trưởng thành hơn so với những chương trình được xem trên truyền hình mạng khác. Theo báo cáo, loạt phim này có phần tiếp theo thành công nhất so với bất kỳ chương trình truyền hình nào từ trước đến nay, bộ phim Sex and the City năm 2008 kiếm được 418 triệu USD trên toàn thế giới và thậm chí còn có phần tiếp theo vào năm 2010. 26 năm sau khi tập đầu tiên phát sóng, sự nổi tiếng của Sex and the City vẫn chưa thuyên giảm khi với việc ngoại truyện And Just Like That của phim đã được sản xuất.