Seungri từng sở hữu BST siêu xe bạc tỷ, không hổ danh là tay chơi K-pop, "sương sương" đã tiêu tốn gần 100 tỷ đồng!

Mới đây, vụ bê bối rúng động Hàn Quốc vào năm 2019 một lần nữa bị "khui" lại sau tập phim tài liệu dài gần 60 phút mang tên "Burning Sun: Exposing the Secret K-pop Chat Groups" do BBC World Service phát hành. Đó là scandal liên quan đến hộp đêm Burning Sun do Lee Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG điều hành.



Với thu nhập khủng từ hoạt động âm nhạc cũng như hoạt động kinh doanh bất chính, không khó để hiểu tại sao Seungri lại có nhiều món đồ xa xỉ đến vậy. Thậm chí, một số netizen đã đào lại quá khứ của Seungri và nhận ra rằng khoảng thời gian đó, anh chàng này tậu được cho mình những mẫu ô tô sang xịn vào loại bậc nhất. Hãy cùng nhìn lại BST "xế khủng" triệu đô của Seungri trước khi vụ bê bối Burning Sun nổ ra.

1. Pagani Huayra

Một trong những siêu xe đình đám nhất của anh chàng này là chiếc Pagani Huayra. Siêu xe trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng), sở hữu động cơ 6 lít tăng áp kép V12 cho công suất 750 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Pagani Huayra sử dụng hộp số tuần tự 7 cấp ly hợp đơn. Khối lượng của siêu xe triệu đô này chỉ 1.350 kg, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 370 km/h.



2. Porsche 911 Turbo S

Seungri cũng từng sở hữu một chiếc Porsche 911 Turbo S. Siêu xe này có giá khoảng 190.000 USD (gần 5 tỷ đồng). Porsche 911 Turbo S trang bị động cơ tăng áp dung tích 3.8 lít, công suất 580 mã lực, mô-men xoắn 749 Nm tại dải vòng tua từ 2.250 đến 4.000 vòng/phút.

Tháng 12/2014, Seungri gặp tai nạn giao thông tới mức phải nhập viện. Anh đã lái chiếc Porsche 911 Turbo S của mình và va chạm với một chiếc Mercedes-Benz trên một đại lộ ở Seoul. Cú đâm khiến chiếc Porsche lao vào dải phân cách và lật ngửa, Seungri bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

3. Bugatti Veyron Super Sport

Siêu xe đình đám Bugatti Veyron Super Sport cũng nằm trong bộ sưu tập của Seungri. Ra mắt vào năm 2010, Bugatti Veyron trở thành siêu xe nhanh nhất thế giới khi sở hữu động cơ W16, 8.0L, có công suất 1.200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm.

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của siêu xe này trong 2,5 giây và tốc độ tối đa 415 km/h. Theo một fanpage của BIGBANG trên Twitter, chiếc Bugatti Veyron của Seungri trị giá 1,495 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng).

4. Mercedes-Maybach S500

Chiếc xe được cậu út nhóm BIGBANG sử dụng thường xuyên là mẫu sedan hạng sang Mercedes-Maybach S500. Các tay săn ảnh thường bắt gặp Seungri lái mẫu xe này xuất hiện trên phố hoặc tại các sự kiện.

Để có được mẫu xe này, Seungri đã bỏ ra số tiền 320 triệu won (280.000 USD, tương đương hơn 7 tỷ đồng). Mercedes-Maybach S500 được trang bị động cơ 4.7L V8 biturbo, công suất 455 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic.



Khoảng thời gian này, BIGBANG nói chung hay Seungri nói riêng đều không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật, chủ yếu từng cá nhân tập trung vào việc kinh doanh. Tuy nhiên có thể thấy, anh chàng này đã sở hữu một khối tài sản rất lớn tại thời điểm đó.

