Selena Gomez tình tứ với hôn phu tại Quả cầu vàng 2025

Selena Gomez đã có màn xuất hiện hoành tráng trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 82. Đây là lần xuất hiện lớn đầu tiên của cựu ngôi sao Disney sau khi tuyên bố đính hôn với Benny Blanco. Cặp đôi đã công khai ngồi cùng nhau và tỏ ra vô cùng hạnh phúc với chuyện tình đẹp của mình.

Trong sự kiện này, Selena diện một chiếc váy trễ vai, xẻ tà màu xanh nhạt, kết hợp cùng với đó là trang sức bạc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhiều nhất vẫn là chiếc nhẫn đính hôn kim cương của cô. Với vẻ ngoài của mình, nữ diễn viên được khen ngợi trông giống như nàng Lọ Lem ngoài đời thật.

(Ảnh: Getty Images)

Nói về cuộc sống riêng của mình, Selena tiết lộ: "Tôi thực sự hạnh phúc với nơi tôi đang đứng và tôi cảm thấy tuyệt vời. Mọi người có xu hướng đặt câu hỏi về mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi, nhưng điều đó không sao cả. Tôi nghĩ rằng miễn tôi biết tôi đang ở đâu và xung quanh tôi là ai thì tôi vẫn ổn".

Tại lễ trao giải năm nay, nữ ca sĩ/diễn viên được đề cử cho vai diễn trong phim điện ảnh Emilia Perez và series truyền hình Only Murders in the Building. Khán giả đều dự đoán năm nay sẽ là năm dành cho cô nhờ những màn diễn xuất ấn tượng của mình.