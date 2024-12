Justin Bieber gửi thông điệp bí mật khi Selena Gomez sắp thành vợ người ta?

Dù chia tay đã lâu và ai cũng có hạnh phúc mới nhưng mối quan hệ giữa Justin Bieber - Selena Gomez vẫn luôn được netizen bàn tán. Mới đây nhất, Justin Bieber được cho là đã gửi thông điệp bí mật sau khi Selena Gomez đính hôn với Benny Blanco.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng ảnh tình tứ cùng bà xã Hailey Bieber, nhưng netizen đặc biệt chú ý đến bài hát đính kèm. All My Ghosts của Lizzy McAlpine là 1 bài hát đầy cảm xúc về những kỷ niệm ngọt ngào với người yêu cũ. Trong bài hát có đoạn: "Tôi có thể thấy nó ngay bây giờ, đám cưới của năm/Tôi có thể thấy nó ngay bây giờ, anh ấy đứng đó và lau nước mắt/Tôi có thể thấy nó bây giờ, khi tất cả bóng ma quá khứ đã tan biến/Tôi có thể thấy chúng rõ như pha lê... Ôi tất cả những bóng ma quá khứ đều ở bên tôi/Tôi biết anh cũng có thể cảm nhận được"...

Justin Bieber được cho là dùng bài hát All My Ghosts...

... để gửi thông điệp khi tình cũ Selena Gomez đính hôn

Netizen cho rằng đây là thông điệp mà Justin Bieber gửi đến tình cũ Selena Gomez. Phần bình luận của bức ảnh tràn đầy những bình luận như: "Mọi người cố gắng nghe kỹ bài hát nhé, sẽ thấy Justin đang cố gắng truyền thông điệp nào đó", "Tất nhiên là anh ấy sẽ phải đăng gì đó vào lúc này rồi", "Tôi không nghĩ đây là điều trùng hợp", "Không biết là Justin đang nói thật hay đùa nữa"...

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi đình đám 1 thời giao tiếp qua âm nhạc. Sau khi chia tay, Justin Bieber phát hành nhiều ca khúc như Love Yourself, What Do You Mean để trách móc tình cũ. Đến năm 2021, anh phát hành ca khúc Ghost với thông điệp: "Mục tiêu của tôi khi sáng tác bài hát này là để mọi người hiểu rằng vẫn còn hy vọng, những tổn thương mà bạn cảm thấy sẽ không kéo dài mãi mãi. Cần thời gian để chữa lành. Sẽ có lúc nỗi đau đó không còn đau đớn đến thế. Hãy biết rằng cảm giác đó sẽ dần trôi đi". Còn Selena Gomez cũng có hàng loạt bản hit The Heart Wants It Wants, Lose You To Love Me, Feel Me... nói về tình cũ.

Cặp đôi đình đám 1 thời nhiều lần giao tiếp qua âm nhạc

Selena Gomez và Justin Bieber bắt đầu hẹn hò vào năm 2010. Mối quan hệ của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, gây xôn xao dư luận với những lần hòa giải rồi chia tay. Sau cùng, họ chính thức chia tay vào tháng 3/2018 trước khi Justin Bieber cưới Hailey Baldwin vào tháng 9 cùng năm. Đến nay, Justin - Hailey đã lên chức bố mẹ của 1 cậu con trai. Selena Gomez cũng tìm thấy hạnh phúc mới bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 12/2023 và đến ngày 12/12/2024 vừa qua cả hai đã đính hôn.

Justin - Hailey Bieber đã lên chức bố mẹ

Còn Selena Gomez vừa được bạn trai Benny Blanco cầu hôn bằng nhẫn kim cương cực khủng

Nguồn: Page Six