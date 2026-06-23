Search "Messi" trên Google sẽ thấy điều đặc biệt

Vượt qua cả Miroslav Klose để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup, Lionel Messi đã khiến Google phải thiết kế riêng một màn ăn mừng hoành tráng ngay trên trang chủ tìm kiếm.

Trong lượt trận thứ hai bảng J tại World Cup 2026, Lionel Messi một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của mình trong thế giới bóng đá. Mặc dù đá hỏng một quả phạt đền khi tỷ số trận đấu với tuyển Áo đang hòa không bàn thắng, đội trưởng tuyển Argentina đã nhanh chóng bỏ lại sự nuối tiếc phía sau để tỏa sáng rực rỡ. Bằng bản lĩnh kiên cường, anh đã ghi liền hai bàn thắng ở phút 38 và 90+5, không chỉ mang về chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim vô địch mà còn chính thức bước lên một đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Messi xô đổ kỷ lục, chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup (Ảnh: ISI)

Bàn mở tỷ số của El Pulga đã đưa anh chạm mốc 17 bàn thắng, chính thức xô đổ kỷ lục 16 bàn mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose đã nắm giữ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1987 không dừng lại ở đó. Pha lập công chốt hạ trận đấu trong thời gian bù giờ đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 18, giúp Messi vượt qua cả huyền thoại bóng đá nữ người Brazil là Marta. Cột mốc vô tiền khoáng hậu này biến anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong toàn bộ lịch sử World Cup, tính chung cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Phong độ bùng nổ với 5 bàn thắng chỉ sau hai trận đấu cũng giúp Messi độc chiếm ngôi đầu trong cuộc đua vua phá lưới, minh chứng cho một đẳng cấp vượt thời gian khi anh chỉ còn ít ngày nữa là bước sang tuổi 39.

Giao diện tìm kiếm trên Google toàn thế giới cũng đã được đổi thành một pha qua người mang thương hiệu Messi

Ngay tại khoảnh khắc kỷ lục lịch sử được thiết lập, nền tảng tìm kiếm lớn nhất thế giới đã lập tức có động thái vinh danh vô cùng đặc biệt. Khi người dùng gõ từ khóa mang tên siêu sao người Argentina, màn hình sẽ tự động kích hoạt một cơn mưa dải giấy màu xanh và vàng tung bay khắp giao diện. Hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp này được Google thiết kế độc quyền nhằm tái hiện lại bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt trên các khán đài của người hâm mộ xứ Tango. Đáng chú ý, sự ưu ái này chỉ xuất hiện với từ khóa cá nhân của Messi, hoàn toàn vắng bóng nếu người dùng chỉ tìm kiếm về đội tuyển Argentina.

Khi tìm kiếm "Messi" trên Google, một màn pháo giấy ăn mừng cùng biểu tượng quả bóng kèm theo dòng chữ "Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup"

Màn ăn mừng độc đáo trên không gian mạng đã tạo nên một cơn sốt lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh đồng loạt truy cập để tự mình trải nghiệm hiệu ứng đặc biệt, đẩy các từ khóa liên quan đến Messi và giải đấu vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm tại hàng loạt quốc gia. Sức hút khổng lồ của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử còn được phản chiếu rõ nét qua mạng xã hội, khi tài khoản Instagram cá nhân của anh thu hút thêm hàng triệu lượt theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn kể từ ngày khai mạc giải đấu.