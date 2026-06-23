Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng

Lợi dụng thói quen mua sắm trực tuyến và việc người nhận thường xuyên vắng nhà, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo shipper để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, t hời gian gần đây, trên địa bàn cả nước tiếp tục xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ các buổi livestream bán hàng, trang thương mại điện tử hay các diễn đàn mạng xã hội đang trở thành "miếng mồi ngon" để các đối tượng lừa đảo khai thác. Chúng thu thập những thông tin này để đóng giả làm nhân viên của các đơn vị giao phát uy tín, sau đó gọi điện cho nạn nhân thông báo có đơn hàng cần giao vào đúng khung giờ hành chính.

Nắm bắt được tâm lý bận rộn làm việc và không thể có mặt tại nhà để nhận hàng trực tiếp, kẻ gian rất dễ dàng thuyết phục người mua chuyển khoản thanh toán trước để gửi hàng lại bưu cục hoặc nhờ người quen nhận hộ.

Ảnh minh họa

Kịch bản lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt số tiền thanh toán đơn hàng ban đầu. Ngay sau khi nạn nhân thực hiện chuyển khoản thành công, chúng sẽ tiếp tục lấy lý do hệ thống bị lỗi, chưa nhận được tiền hoặc nhầm lẫn số tài khoản để tạo áp lực.

Tinh vi hơn, kẻ gian sẽ gửi những đường link giả mạo cổng thông tin của đơn vị vận chuyển và yêu cầu người dân truy cập để xử lý sự cố hoàn tiền. Đây thực chất là các đường dẫn chứa mã độc nguy hiểm, ngay khi nạn nhân nhấp vào, thiết bị sẽ lập tức bị chiếm quyền điều khiển. Hậu quả là người dùng bị đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân, dẫn đến việc mất quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn giả danh này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi nhận được các cuộc gọi giao hàng từ số điện thoại lạ. Bạn tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào nếu chưa xác minh chính xác thông tin đơn hàng, số tiền, nơi bán và chưa trực tiếp cầm sản phẩm trên tay.

Việc chủ động tra cứu hành trình vận đơn qua các nền tảng trang web hoặc ứng dụng chính thức của đơn vị vận chuyển là bước cực kỳ cần thiết để đảm bảo tính xác thực của cuộc gọi.

Bên cạnh đó, người dùng mạng tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn đáng ngờ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc do người tự xưng là shipper cung cấp qua tin nhắn.

Việc thường xuyên theo dõi, cập nhật các phương thức lừa đảo mới sẽ giúp cộng đồng xây dựng lá chắn vững chắc trước những cạm bẫy ngày càng khó lường. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân đã sập bẫy lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng sẽ góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mạng và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình