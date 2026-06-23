"Bỏ việc mang vác nặng": Laptop 990g - "Vũ khí" cân mượt mọi deadline từ văn phòng ra quán café

Nếu bạn đang tìm kiếm một định nghĩa mới cho phong cách sống "di động tuyệt đối" mà không phải đánh đổi bất kỳ trải nghiệm nào, ASUS Zenbook A14 (UX3407) chính là câu trả lời hoàn hảo cho một cuộc cách mạng dịch chuyển.

Định nghĩa lại độ bền của laptop mỏng nhẹ

Hãy quên những chiếc máy mỏng nhẹ nhưng mỏng manh dễ vỡ đi, bởi Zenbook A14 được tạo ra để chứng minh điều ngược lại. Với trọng lượng chưa đầy một kí, chính xác là 990g, máy nhẹ đến mức bạn có thể dễ dàng nhét gọn vào túi xách và tự do di chuyển cả ngày dài. Để đạt được điều này mà không phải đánh đổi độ bền, ASUS đã mất 4 năm nghiên cứu và phát triển chất liệu Ceraluminum™ độc quyền, kết hợp sự nhẹ nhàng của nhôm và độ bền bỉ của gốm. Vật liệu công nghệ cao này giúp thân máy nhẹ hơn 30% nhưng cứng hơn gấp 3 lần so với nhôm thông thường, đồng thời đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H để chống chịu mọi va đập, rung lắc, nhiệt độ khắc nghiệt. Hơn nữa, với hai tùy chọn màu sắc tinh tế lấy cảm hứng từ thiên nhiên là Iceland Gray và Zabriskie Beige, bề mặt máy còn có khả năng chống trầy xước và hạn chế bám vân tay cực tốt, giúp tôn lên gu thẩm mỹ tối giản đầy sang trọng của chủ sở hữu.

Cân mượt deadline nhờ sức mạnh AI từ Snapdragon® X2 Elite

Định kiến về việc laptop dưới 1kg thì cấu hình yếu hoàn toàn bị đập tan khi Zenbook A14 đưa người dùng bước vào kỷ nguyên Copilot+ PC thực thụ. Máy được trang bị vi xử lý 18 nhân Snapdragon® X2 Elite trên kiến trúc ARM tối ưu, mang lại sự cân bằng tuyệt đỉnh giữa hiệu năng vượt trội và mức tiêu thụ điện năng. Với điểm số Geekbench 6 ấn tượng hơn 19.300 điểm, chiếc laptop này đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các dòng chip x86 truyền thống, xử lý mượt mà từ các tác vụ văn phòng, đa nhiệm hạng nặng, lập trình cho đến sáng tạo nội dung nhờ sự tiếp sức của đồ họa Qualcomm® Adreno™, RAM lên đến 32GB LPDDR5X và ổ cứng 1TB SSD PCIe 4.0 thần tốc. Đặc biệt, vũ khí bí mật của máy nằm ở NPU đạt sức mạnh xử lý AI lên đến 80 TOPS. Kết hợp với phím Copilot chuyên dụng được tích hợp ngay trên bàn phím, người trẻ có thể gọi nhanh trợ lý AI cá nhân để tóm tắt tài liệu, dịch thuật thời gian thực hay tăng tốc mọi luồng công việc hàng ngày chỉ trong nháy mắt mà hệ thống tản nhiệt vẫn hoạt động êm ái dưới mức 25 dB.

Tạm biệt nỗi lo tìm ổ điện với thời lượng pin không tưởng

Với Zenbook A14, bạn hoàn toàn có thể tự tin cất sạc ở nhà nhờ viên pin dung lượng lớn 70Wh kết hợp sự tối ưu năng lượng xuất sắc từ con chip thế hệ mới. Máy đạt thời lượng phát video liên tục ấn tượng hơn 33 giờ chỉ với một lần sạc, nghĩa là dù lướt web, xử lý tài liệu, gửi email hay tham gia các cuộc họp trực tuyến suốt cả ngày dài, bạn vẫn hoàn toàn yên tâm làm việc ngoài trời hoặc trên những chuyến bay dài mà không lo cạn nguồn điện. Trong trường hợp khẩn cấp, công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C sẽ giúp nạp lại 50% pin chỉ trong vòng 30 phút, đồng thời công nghệ tối ưu hóa của ASUS giúp kéo dài tuổi thọ pin lên đến 1.200 chu kỳ sạc để sẵn sàng đồng hành cùng bạn qua năm tháng.

Tiện nghi kết nối toàn diện

Nhiều nhà sản xuất chấp nhận cắt giảm các tiện nghi để đổi lấy độ mỏng nhẹ cực đoan, nhưng ASUS thì nói không khi giữ lại trọn vẹn những trải nghiệm cao cấp nhất cho người dùng. Máy sở hữu màn hình 14 inch ASUS Lumina OLED tỷ lệ 16:10 rộng rãi với dải màu 100% DCI-P3 chuẩn điện ảnh, độ trễ siêu thấp 0.2ms và độ sáng tối đa HDR lên tới 600 nits, đem lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét, rực rỡ ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh, kết hợp cùng hệ thống loa Smart Amp cho chất âm mạnh mẽ, sống động.

Bất chấp độ mỏng khó tin, chiếc laptop này vẫn giữ lại đầy đủ các cổng giao tiếp quen thuộc bao gồm hai cổng USB 4.0 Type-C, một cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A, cổng HDMI® 2.1, đầu đọc thẻ nhớ SD tiêu chuẩn và jack âm thanh 3.5 mm, giúp kết nối nhanh chóng mà không cần mang theo hub chuyển đổi phiền phức. Ngoài ra, trải nghiệm nhập liệu và bảo mật cũng được chăm chút kỹ lưỡng với bàn phím ErgoSense hành trình 1.3 mm gõ cực êm, webcam hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cùng các tính năng thông minh như Adaptive Lock hay Adaptive Dimming để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối.

Biểu tượng phong cách sống mới của thế hệ năng động

Thay vì chạy theo cuộc đua thông số thuần túy, ASUS đã thay đổi một định kiến tồn tại nhiều năm để chứng minh rằng một chiếc laptop dưới 1kg không nhất thiết phải đi kèm với sự đánh đổi. Đó là lý do vì sao Zenbook A14 xứng đáng là người bạn đồng hành nghiêm túc cho mọi hành trình sáng tạo và làm việc của bạn.