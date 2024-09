Sean "Diddy" Combs ra toà làm chứng sẽ gặp nhiều bất lợi

Theo chia sẻ của luật sư Meesha Moulton của Meesha Moulton Law nói với Page Six: "Có một lý do khiến các luật sư thường khuyên khách hàng của mình không nên tự mình làm chứng trong phiên tòa của chính mình vì việc làm chứng trong phiên tòa của chính mình khiến bị cáo phải đối mặt với việc thẩm vấn chéo từ bên công tố".

Luật sư Meesha Moulton cho biết quá trình thẩm vấn chéo "kiệt sức về mặt tinh thần" vì nó "sẽ kéo dài không ngừng nghỉ trong việc cố gắng tìm ra những điểm không nhất quán trong các tuyên bố của anh ta và khiến anh ta thừa nhận những điều có thể gây tổn hại" cho chính mình.

"Nếu Diddy trở nên bối rối hoặc thất vọng, việc làm chứng sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi cho anh ta" - cô nói thêm - "Mức độ giám sát này rất gây áp lực về mặt cảm xúc, và nếu anh phải vật lộn để giữ bình tĩnh dưới áp lực, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của bồi thẩm đoàn về Sean".

Moulton tin rằng việc thẩm vấn chéo sẽ là "thách thức lớn nhất" của rapper và theo Meesha, cô "khuyên không nên" làm như vậy. Meesha cho biết để có cơ hội tốt nhất chứng minh mình vô tội, Combs cần "ưu tiên biện hộ chiến lược hơn là mong muốn thể hiện cá nhân".

Luật sư của Combs, Marc Agnifilo, đã nói với Harvey Levin của TMZ trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu mới của họ, The Downfall of Diddy: The Indictment, rằng Sean "rất háo hức được kể câu chuyện của mình" tại tòa.

"Đó là một câu chuyện của con người. Đó là một câu chuyện về tình yêu. Đó là một câu chuyện về sự tổn thương. Đó là một câu chuyện về sự tan vỡ trái tim" - luật sư của Sean nói.

Sean đang gặp rất nhiều bất lợi trong phiên toà đang diễn ra. (Ảnh: AP)

Moulton nói với Page Six rằng mặc dù cô khuyên Combs không nên lên bục khai trong phiên tòa sắp tới, nhưng chắc chắn điều đó sẽ "chuyển trọng tâm từ lời kể của bên công tố sang phiên bản sự kiện của riêng anh ta".

Lặp lại lời của Agnifilo, cô nói thêm: "Điều đó cũng cho Diddy cơ hội thách thức bằng chứng và nhân cách hóa bản thân trong khi nhắc nhở bồi thẩm đoàn về những đóng góp tích cực của anh ta cho xã hội - bằng cách nêu bật công việc của anh ta với tư cách là một người ủng hộ và nhà từ thiện".

"Bằng cách thể hiện mình là một cá nhân toàn diện, anh ta có thể tạo ra sự phức tạp cho bồi thẩm đoàn đang cố gắng xử lý các cáo buộc chống lại anh ta" - cô giải thích thêm.

"Nếu Diddy có thể gây nhầm lẫn hoặc gây nghi ngờ về tính nhất quán của các tuyên bố của bên công tố, điều đó có thể khiến bồi thẩm đoàn do dự trước khi đưa ra phán quyết có tội".

Luật sư Meesha khuyến nghị ông trùm hip hop "sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ và có thể giữ bình tĩnh nếu có điều gì bất ngờ xảy ra trong quá trình làm chứng", vì bằng chứng mới được đưa vào phòng xử án là một khả năng thực sự.

Tuần trước, Combs đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ và bị truy tố về tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm. Trong bản cáo trạng dài 14 trang, các công tố viên tuyên bố người sáng lập Bad Boy Records đã "lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ và những người khác xung quanh để thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình" trong nhiều thập kỷ.

Họ cũng cáo buộc Sean "tạo ra một tổ chức tội phạm có các thành viên và cộng sự tham gia vào... buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, đốt phá, hối lộ và cản trở công lý". Việc lạm dụng tình dục mà Combs và những kẻ đồng phạm bị cáo buộc đã xảy ra tại các bữa tiệc được gọi là "Freak Off", bao gồm việc chuẩn bị phòng khách sạn với "chất gây nghiện, dầu trẻ em, chất bôi trơn, khăn trải giường và đèn" cho các cuộc tụ tập hoang dã.

Bản cáo trạng gây sốc đã thu hút sự chú ý khi tiết lộ hơn 1.000 chai dầu trẻ em và chất bôi trơn đã được tìm thấy trong các cuộc đột kích vào các biệt thự của Conbs ở Miami và Los Angeles vào tháng 3.

Sau khi những "Freak Off" này diễn ra, nhân viên của Combs được cho là đã được lệnh "giảm thiểu thiệt hại trong phòng", ra lệnh truyền dịch IV và vận chuyển nạn nhân và lấy tiền mặt cho "những người hành nghề mại dâm thương mại".

Sean "Diddy" Combs không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và vẫn khẳng định mình vô tội trong vô số vụ kiện tấn công tình dục. Hiện tại, chưa có ngày nào được ấn định cho phiên tòa xét xử Combs nhưng anh ta sẽ có phiên điều trần vào ngày 9 tháng 10. Nếu bị kết tội, Sean sẽ phải đối mặt với ít nhất 15 năm tù.