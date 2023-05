SEA Games 32: Chuyện chưa kể phía sau những khoảnh khắc “vàng”

SEA Games 32 đang bước vào ngày thi đấu chính thức cuối cùng, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn vững vàng ngôi đầu bảng và vượt mốc 300 huy chương, trong đó hơn 120 HCV. Thành tích này không quá bất ngờ khi các tuyển thủ nước nhà đã có những màn trình diễn phi thường và mang về "cơn mưa vàng" cho Đoàn thể thao Việt Nam. Và tất cả đều được tổng hợp trong Bản tin SEA Games hàng ngày do đội ngũ K+ tác nghiệp trực tiếp tại Campuchia đưa tin một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác ở từng môn thể thao cụ thể. Với bề dày kinh nghiệm sản xuất và biên tập nội dung thể thao của K+, khán giả đã có những trải nghiệm SEA Games 32 đặc biệt nhất.



K+ sản xuất nhiều chương trình đồng hành phục vụ khán giả dịp SEA Games 32

Trong số những màn trình diễn ấn tượng không thể không kể tới khoảnh khắc lịch sử của Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã giành đến 4 HCV cá nhân (1.500 mét, 5.000 mét, 10.000 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật), trong đó 2 chiếc HCV nội dung 1.500 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật được Nguyễn Thị Oanh chinh phục chỉ cách nhau khoảng 30 phút. Chia sẻ về nỗ lực thần kỳ của mình trên Bản tin SEA Games của Truyền hình K+, Nguyễn Thị Oanh rưng rưng nước mắt cho biết: "Khi mà em biết không thể thay đổi được lịch thi đấu thì em đã chấp nhận và quyết tâm chinh phục, xem đây là thách thức mà mình cần phải vượt qua ở SEA Games năm nay".

Một cái tên khác cũng nhận được sự chú ý của người hâm mộ là Lê Khánh Hưng, golfer 15 tuổi đã làm nên lịch sử khi đoạt được HCV môn golf đầu tiên sau 20 năm tham dự SEA Games của thể thao Việt Nam. Qua Bản tin SEA Games, golf thủ trẻ tuổi Lê Khánh Hưng chia sẻ: "Em thật sự xúc động, em có khóc một chút vì em thấy mọi người ủng hộ em và khi mà em gạt quả cuối cùng để chiến thắng thì anh Vũ Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam đã ôm lấy em và khóc nên em cũng xúc động".

Những thông tin "nóng hổi" hậu trường được đội ngũ K+ tại Campuchia cập nhật liên tục

Bên cạnh đó, nhiều môn thi đấu khác cũng để lại nhiều dấu ấn của thể thao Việt Nam trong đấu trường khu vực, "thắp" nên tinh thần và niềm tự hào dân tộc. Kỳ SEA Games 32 sắp đi đến hồi kết, các VĐV Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để giành được kết quả cao nhất và khán giả hãy tiếp tục "tiếp lửa" cho tuyển thủ nước nhà trên các kênh và App K+.

Tháng 5 này, Truyền hình K+ không chỉ "nóng bừng" với SEA Games 32 mà giải Ngoại hạng Anh 2022/2023 cũng bước vào chặng cuối cùng vô cùng kịch tính. Ở cuộc đua vua địch, những bàn thắng của Ilkay Gundogan và Erling Haaland đã giúp Man City tiến gần hơn đến ngôi vương mùa giải này. Còn với cuộc đua top 4, Newcastle (thứ 3) và Man United (thứ 4) đang cảm nhận được hơi nóng từ Liverpool ngay phía sau. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng cũng quyết liệt không kém, khi mà khoảng cách từ vị trí thứ 19 của Leicester City tới vị trí thứ 16 của Nottingham Forest chỉ cách nhau đúng 4 điểm. Và khi giải Ngoại hạng Anh chưa chính thức khép lại thì bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Ngoại hạng Anh chuẩn bị hạ màn khi chỉ còn 2 vòng đấu cuối cùng

Nếu các giải đấu thể thao đang diễn ra rực lửa thì "vũ trụ phim ảnh" đồ sộ và hấp dẫn cũng "gây sốt" trên màn ảnh K+, từ bom tấn điện ảnh cho đến phim truyền hình ăn khách đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của mọi thành viên trong gia đình. Có thể kể đến loạt phim trên K+CINE như Riam: Nữ Quái Nổi Loạn (Riam: Fighting Angel, 18/5); Thanh Âm Tội Ác (The Voice Of Sin, 19/5), Cuộc Gọi Bí Ẩn (Hard Hit, 26/5)... và các series Hàn đình đám trong thời gần đây trên VOD App K+ như Ẩn Danh 2 (Taxi Driver 2), Delivery Man (Taxi Ma Quái), Quán Trọ Tình Yêu (The Secret Romantic Guesthouse)...

