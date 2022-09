Sẽ rà soát lương khủng của các sếp xổ số An Giang

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, 6 tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên kết quả hoạt động kinh doanh Công ty XSKT An Giang đều đạt và vượt so với kế hoạch và cùng kỳ, tỷ lệ tiêu thụ đạt 99,2%.



Công ty XSKT An Giang là doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, lên tới 42%, lợi nhuận sau thuế đạt 352,7 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Nhờ lãi tăng đột biến, nửa đầu năm công ty chi tiền lương cho ban điều hành gồm 7 người, với số tiền 2,47 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính trung bình trong 6 tháng qua, mỗi thành viên ban điều hành XSKT An Giang nhận hơn 58 triệu đồng/tháng.

Công ty XSKT An Giang có doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.243 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch Công ty XSKT An Giang cho rằng công ty đã công khai báo cáo tài chính, việc chi trả tiền lương cho ban điều hành là minh bạch nên từ chối cung cấp thêm thông tin.

Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh An Giang cho biết, tiền lương của ban điều hành XSKT An Giang được chi trả căn cứ theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

"Cuối năm, công ty sẽ có báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, trong đó có tổng doanh thu, tiền chi trả cho nhân viên, ban điều hành… Chúng tôi chỉ tham gia vào việc xác định bao nhiêu lao động của doanh nghiệp và tổng quỹ tiền lương của họ, còn việc chi trả mức lương sẽ theo quy định từng của doanh nghiệp. Sở Tài chính cũng thẩm định các số liệu báo cáo của công ty, nếu đúng theo quy định thì chúng tôi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt”, ông Châu Văn Ly nói.

Liên quan đến tiền lương của ban điều hành Công ty XSKT, một lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết sẽ yêu cầu Sở Tài chính, Sở LĐ,TB&XH và Công ty XSKT An Giang kiểm tra, rà soát và có báo cáo với UBND tỉnh để thông tin cụ thể cho báo chí.