Screenlife - dòng phim kịch tính dành cho giới trẻ mê sống ảo trở lại

Với toàn bộ câu chuyện được truyền tải thông qua những chiếc màn hình nhỏ, thể loại này đã gây tiếng vang trên toàn thế giới với Searching (2018) và sắp tới đây là hậu truyện Missing (Tựa Việt: Mất Tích) - bộ phim đang nhận đánh giá cực cao của giới phê bình và khán giả.

Phim Missing (Mất Tích) có suất chiếu sớm từ 18h00 thứ Năm ngày 23.02.2023.

Dòng phim độc đáo gắn liền với sự bùng nổ của Internet

Screenlife là thể loại phim mà các sự kiện được hiển thị trên màn hình laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Nó có nguồn gốc từ thể loại found-footage như The Blair Witch Project (1999) hay giả tài liệu như Paranormal Activities (2007). Screenlife trở nên phổ biến vào những năm 2010 khi Internet ngày càng bùng nổ. The Den (2013) của Zachary Donohue và Unfriended (2015) của Timur Bekmambetov được xem là những bộ phim đầu tiên của thể loại này.

Screenlife là dòng phim gắn liền với sự bùng nổ của Internet.

Tác phẩm thành công nhất thuộc thể loại này chính là Searching do Aneesh Chaganty đạo diễn và Timur Bekmambetov sản xuất. Phim xoay quanh hành trình tìm kiếm đứa con gái mất tích của người cha David Kim (John Cho) thông qua các tài khoản mạng xã hội của cô bé. Bộ phim thu thành công vang dội về mặt doanh thu và nhận vô số lời khen ngợi của khán giả lẫn giới phê bình. Sắp tới đây, ê-kíp Searching sẽ tái xuất với hậu truyện Missing.

Ê-kíp xịn xò đứng sau thành công của Searching và Missing

Timur Bekmambetov chính là người đứng sau thành công của Searching lẫn Missing. Ông là đạo diễn của siêu phẩm hành động Wanted (2008) cũng như loạt phim hài Yolki của Nga, The Darkest Hour (2011) hay The Current War (2017). Từ năm 2015, Timur trở thành cái tên tiên phong của dòng phim Screenlife khi cho ra mắt Unfriended - bộ phim kinh dị xoay quanh việc hủy kết bạn trên mạng xã hội - và hậu truyện Unfriended: Dark Web (2018).

Ê-kíp tạo nên thành công của Searching tái xuất với Missing.

Cũng trong năm 2018, Timur kết hợp với Aneesh Chaganty cho ra mắt Searching. Aneesh vốn xuất thân là một đạo diễn kiêm biên kịch chuyên quay quảng cáo của Google. Anh chẳng xa lạ gì với những công cụ tìm kiếm trên mạng xã hội hay các thước phim từ màn hình máy tính. Nhờ đó mà Aneesh đã thổi một làn gió mới cho Searching khi vô số góc khuất từ Internet xuất hiện trong hành trình tìm con của David Kim.

Đến Missing, nhà làm phim gốc Ấn Độ sẽ tiếp tục kết hợp với hai cộng sự quen thuộc là Sev Ohanian và Natalie Qasabian cũng như Timur Bekmambetov trong vai trò sản xuất. Vị trí đạo diễn thuộc về Will Merrick và Nick Johnson - hai biên tập kỳ cựu của Searching. Màn tái xuất của ê-kíp tài năng hứa hẹn sẽ mang đến một hậu truyện còn hấp dẫn và kịch tính hơn cả phần phim trước đó.

Thành công vang dội của Searching và Missing

Với kinh phí sản xuất thấp, cả Searching lẫn Missing đều mang về doanh thu khủng cùng hàng loạt lời khen ngợi. Ra mắt tại LHP Sundance (2018), Searching từng ẵm luôn giải Alfred P. Sloan Prize và NEXT Audience Award. John Cho cũng nhận đề cử Giải thưởng Tinh thần Độc lập cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Phim sau đó nhận 92% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes cũng như bỏ túi hơn 75 triệu USD.

Missing hứa hẹn tái hiện thành công vang dội của Searching.

Missing cũng thành công không kém khi mang về 29.7 triệu USD dù phải đối đầu với nhiều cái tên đáng gờm như Avatar: The Way of Water, Puss in Boots: The Last Wish và M3GAN. Phim nhận điểm số 86% trên Rotten Tomatoes cùng lời nhận xét: "Missing khiến người xem phải liên tục đưa ra suy đoán về những gì sắp xảy ra. Nhịp phim nhanh và cùng yếu tố giật gân với kỹ thuật độc đáo khiến mọi thứ trở nên xoắn não".

Missing hứa hẹn sẽ là phần hậu truyện hấp dẫn và phát huy tối đa sự độc đáo, kịch tính và lôi cuốn của Searching. Phim chắc chắn là một trải nghiệm thú vị với khán giả trẻ vốn đã quen thuộc với Internet hay các loại thiết bị thông minh hiện đại.

Missing (Tựa Việt: Mất Tích) có suất chiếu đặc biệt từ 18h00 thứ Năm ngày 23.02.2023 và khởi chiếu chính thức ngày 24.02 trên toàn quốc.