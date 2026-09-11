School Battle khuấy động mùa tựu trường: Trường nào sẽ “chiến” nhất năm nay?

Mùa tựu trường năm nay, sinh viên không chỉ gặp lại bạn bè, CLB hay những lịch học mới mà còn có thêm một cuộc chơi để cùng “chiến” vì màu cờ sắc áo.

‏School Battle của TADA đưa các trường vào một cuộc cạnh tranh vui nhộn, nơi cộng đồng sinh viên cùng kéo tương tác, mở mã riêng cho trường và biến từng lượt sử dụng thành lợi thế trên bảng đua.‏

‏Sinh viên vốn chẳng xa lạ với những cuộc cạnh tranh. Trường nào có đội bóng mạnh hơn? Trường nào có flashmob hoành tráng hơn? CLB nào đông thành viên hơn? Và đôi khi, chỉ một bảng xếp hạng xuất hiện cũng đủ khiến tinh thần "màu cờ sắc áo" được kích hoạt.‏

‏Mùa tựu trường năm nay, một cuộc cạnh tranh mới đang được đưa vào đời sống sinh viên.‏

‏Nhưng lần này không phải điểm số. Không phải học bổng. Cũng không phải thành tích học thuật. Đó là cuộc chơi mang tên School Battle.‏

‏Lực lượng đối tác tài xế sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong các chiến dịch tựu trường sôi động.

Thay vì chỉ phát mã giảm giá và chờ sinh viên sử dụng, TADA đưa yếu tố thi đấu vào chiến dịch dành cho cộng đồng học sinh, sinh viên. Các trường không còn là những nhóm người dùng ‏ ‏riêng lẻ, mà trở thành những "đội chơi" cùng tham gia một cuộc cạnh tranh chung.‏

‏Và khi đã gọi là Battle, câu hỏi đầu tiên chắc chắn sẽ là: "Trường mình đang đứng thứ mấy?"‏

‏Đây cũng là điểm khiến School Battle khác với một chương trình ưu đãi thông thường.‏

‏Thay vì mô hình quen thuộc mở app – nhập mã – đặt xe, hoạt động này thêm vào yếu tố tương tác và tinh thần cộng đồng. Một người tham gia không chỉ săn ưu đãi cho riêng mình mà còn trở thành một phần của "đội trường".‏

100 like chưa phải thắn‏g

‏School Battle diễn ra trong 6 vòng từ 23/9 đến 28/10/2026. Ở mỗi vòng, sinh viên comment đúng tên trường dưới bài thể lệ của TADA và kêu gọi bạn bè like cho comment đó. Comment vượt 100 like giúp trường đủ điều kiện nhận mã ưu đãi riêng cho các chuyến đi đến hoặc rời trường theo thể lệ chương trình.‏

‏Nhưng vượt 100 like chưa đồng nghĩa chiến thắng. Sau khi mã được mở, TADA ghi nhận lượt sử dụng hợp lệ; trường có số lượt dùng mã hợp lệ cao nhất trong vòng mới là trường dẫn đầu và nhận 1.000 ly trà sữa miễn phí theo thông báo của chương trình.‏

‏Nói ngắn gọn: like chỉ mở cửa, chuyến xe mới quyết định trường thắng‏ ‏.‏

‏School Battle là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch mùa tựu trường 2026 của TADA, nằm trong chuỗi chương trình 1.000.000+ chuyến xe giá rẻ dành cho HSSV.‏

‏Chính cú chuyển từ like sang lượt dùng mã khiến School Battle không dừng ở một minigame tương tác. TADA đang biến sự cổ vũ trên mạng thành hành vi thực tế: muốn trường thắng, sinh viên không chỉ cần bấm like mà còn phải cùng tham gia sử dụng quyền lợi của trường.‏

‏Và có lẽ đó là lý do một cuộc cạnh tranh tưởng chừng chẳng liên quan đến điểm số lại có thể khiến nhiều sinh viên quan tâm.‏

‏Bởi với người trẻ, đôi khi chỉ cần một bảng xếp hạng và tên trường mình xuất hiện trên đó là đã đủ để muốn "chiến" rồi.‏