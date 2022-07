Say “hi” mùa hè với nước uống trendy mới nhà ToCoToCo

Bên cạnh cái nắng oi ả, mùa hè từ trước đến giờ vẫn luôn được coi là mùa sôi động nhất trong năm bởi đây là khoảng thời gian mà sự nhiệt huyết, tâm thế sẵn sàng lên đồ đi chơi của các bạn trẻ dâng lên cao nhất. Nhưng hè thì dài và giữa cái nắng mà ai cũng muốn hờn thế này thì lấy gì bổ sung năng lượng, giải tỏa cơn khát đây? Không phụ lòng các fan yêu mến gia đình ToCoToCo, thương hiệu giúp bạn giải nhiệt tức thì khi ra mắt bộ đôi Trà Đào Bưởi Trân Châu Baby và Ô Long Xoài Kem Cà Phê sẽ làm dịu cơn khát và quên đi cái nắng nóng oi nồng của những ngày hè.



Cận cảnh sản phẩm Trà Đào Bưởi Hồng Trân Châu Baby và Ô Long Xoài Kem Cà Phê

Trà Đào Bưởi Hồng Trân Châu Baby ghi điểm với vị ngọt thanh, chua chua từ mứt đào, mứt bưởi kết hợp với vị thanh mát của trà đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức, lẫn đâu đó là những trân châu baby tiếp thêm độ dai dai lạ miệng, "uống uống nhai nhai" thơm ngon, giúp bạn xua tan mọi căng thẳng, quên đi cái oi bức của thời tiết. ToCoToCo còn khiến "bao con tim thổn thức" với nước uống Ô Long Xoài Kem Cà Phê. Vị đậm đà của lớp kem béo béo dậy vị cà phê, bên trên topping vụn dừa nướng giòn giòn xen lẫn trân châu sợi dẻo dai, điểm xuyến mứt xoài chua ngọt, chỉ một hút mát tận đáy lòng.

ToCoToCo luôn đồng hành nông sản Việt để mang đến nhiều ly nước thơm ngon đến khách hàng

Với thông điệp "Đậm vị thiên nhiên – Trọn vị hạnh phúc", ToCoToCo tự hào là đơn vị tiên phong sử dụng nông sản Việt để sáng tạo ra nhiều loại thức uống thơm ngon, đậm đà hoà quyện hương thơm của trà và vị béo của sữa. Không chỉ chú trọng việc tạo ra những ly trà sữa đậm đà về hương vị, đội ngũ của ToCoToCo luôn tìm kiếm, ưu tiên lựa chọn những nguyên liệu organic, có nguồn gốc hữu cơ bởi mục tiêu cùng với khách hàng hướng đến một lối sống xanh lành mạnh. Đó là lý do Trà Đào Bưởi Hồng Trân Châu Baby và Ô Long Xoài Kem Cà Phê luôn trọn vị hương thơm của trái cây của đào, bưởi và xoài.

Đồng thời, ToCoToCo cũng tự hào là 1 trong 10 "Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương" năm 2021. Gần đây nhất, ToCoToCo tự hào khi trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam 2022 được xem xét và bình chọn bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp Châu Á.

Không chỉ có hương vị thơm ngon và màu sắc rực rỡ, bộ đôi sản phẩm mới còn được ưa chuộng bởi khả năng thanh nhiệt, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Hơn thế, Bưởi còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể, hỗ trợ sự đốt cháy chất béo và chống oxy hóa, mang lại một làn da sáng, căng mịn và đàn hồi.

Các bạn trẻ đều rất yêu thích trà sữa ToCoToCo

Không ngừng đổi mới về sản phẩm, ToCoToCo còn chiều lòng khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Không những tiện lợi, chỉ cần mở website ToCoToCo bé xinh lên và đặt món, chờ giao tận tay, ToCoToCo còn có vô vàn ưu đãi cho các fan hàng ngày. Đặc biệt, mỗi ngày thứ 3 (Member Day) và thứ 4 (Happy Day) đang có ưu đãi chỉ 28k cho mỗi ly nước. Còn chần chờ gì nữa mà không mở website ToCoToCo lên, xua tan cái nóng mùa hè, giải nhiệt văn phòng với những ly ToCoToCo mát lạnh?

Tháng 6 vừa qua, ToCoToCo chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới Instant Milk Tea – Trà sữa tự pha với hương vị: Original Milk Tea (Vị Truyền Thống) và Strawberry Milk Tea (Vị Dâu Tây). Lựa chọn DJ Mie làm đại sứ thương hiệu cho Instant Milk Tea với thông điệp "Always Beside You", ToCoToCo hi vọng sẽ mang nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung, năng động, thời thượng đến các bạn trẻ.

