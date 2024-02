Sau nghi vấn rạn nứt, Thùy Tiên chuẩn bị trở thành cổ đông của Miss Grand International?

Trên trang cá nhân mới đây, bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International đã chia sẻ hình ảnh hội ngộ với Thùy Tiên khi nàng hậu sang Thái Lan sau Tết Nguyên đán.

Cả hai không chỉ có những khoảnh khắc đẹp mà bà Teresa còn chia sẻ dòng trạng thái úp mở chuyện Thùy Tiên sắp trở thành cổ đông của tổ chức Miss Grand International.

Bà Teresa úp mở chuyện Thùy Tiên sắp trở thành cổ đông của Miss Grand International

Bà Teresa chia sẻ: "Look who's here Thùy Tiên, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (Tạm dịch: Nhìn xem ai đây Thùy Tiên đó, chúc mừng Tết Nguyên đán và cổ đông tới đây của Miss Grand International).



Có thông tin tiết lộ rằng, Thùy Tiên đang chuẩn bị mua lại 2 triệu cổ phiếu của tổ chức Miss Grand International. Bản thân Thùy Tiên muốn được phát triển cùng giai đoạn với Miss Grand International. Nếu thông tin này chính xác thì Thùy Tiên chính là nàng hậu thứ 2 sau Engfa Waraha trở thành cổ đông của Miss Grand International.

Không những vậy, netizen còn phát hiên ra rằng, bà Teresa đã nhấn follow lại tài khoản của Thùy Tiên trên trang cá nhân. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng, mối quan hệ giữa Thùy Tiên và tổ chức Miss Grand International là "cơm không lành canh không ngọt". Vụ việc càng gây xôn xao khi cả ông Nawat và bà Teresa đều bỏ theo dõi trang cá nhân của Thùy Tiên.