Sau lùm xùm nhảy thoát y, Lisa bị “vượt mặt” thành tích tại Trung Quốc, BLACKPINK nắm trọn kỷ lục

Trước khi bị "phong sát ngầm" tại Trung Quốc và bị công chúng quay lưng vì nhảy thoát y, Lisa từng là idol nữ nổi tiếng nhất với fan Kpop xứ tỷ dân. Hình tượng hot girl sang chảnh cùng với thành công của Thanh Xuân Có Bạn 2 giúp tên tuổi Lisa hot không kém các ngôi sao đại lục.

Fanbase Trung Quốc của Lisa cũng luôn đóng góp lượng doanh thu album khủng, nâng tổng thành tích cho 4 cô gái YG đến vị thế khó vượt qua. Những tưởng Lisa là thành viên hot nhất tại Trung thì BXH doanh thu dưới đây có kết quả ngược lại.

Theo China Music Data, BXH những digital single nghệ sĩ nữ Kpop bán chạy nhất Trung Quốc thập kỷ 2020s ghi nhận sự "xâm chiếm" kỷ lục của BLACKPINK. Trong đó, vị trí đầu bảng thuộc về How You Like That với 3,09 triệu bản. Nhạc game The Girls mới ra mắt hồi tháng 8 cũng mang về lượng mua kỷ lục - 250 nghìn bản.

Ngoài ra, các vị trí còn lại đều thuộc về sản phẩm solo của 4 thành viên BLACKPINK. IU và đĩa đơn Eight là đại diện nữ Kpop duy nhất lọt top ở vị trí thứ #5 với 1,3 triệu bản.

Theo China Music Data, BLACKPINK là nghệ sĩ nữ Kpop bán chạy nhất Trung Quốc trong thập kỷ 2020s

Đáng nói, thay vì Lisa - thành viên được cho là có thứ hạng tốt nhất tại Trung Quốc thì Rosé mới là idol nữ bán chạy nhất thập niên 2020s. Mini album -R- của main vocal nhà BLACKPINK có hơn 1,82 triệu bản bán ra, vượt LALISA tận 1 triệu bản. Rosé xếp hạng #2, Lisa xếp hạng #7.

Rosé vượt Lisa, trở thành nghệ sĩ solo Kpop bán chạy nhất Trung Quốc với mini album -R-

Chưa hết, trên nền tảng nghe nhạc QQMusic, Rosé lập kỷ lục cán mốc 2 triệu người theo dõi, là nghệ sĩ nữ solo thứ 3 sau IU và HyunA làm được điều này. Rosé còn là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 3 bài hát đạt 3 triệu lượt thích gồm On The Ground, Gone và Hard to Love. Gone cũng là ca khúc Kpop nhiều like nhất QQ trong 3 năm trở lại đây (5,5 triệu lượt thích).

Nhiều người ngỡ ngàng trước độ nổi tiếng của Rosé tại Trung Quốc. Sau cú "ngã ngựa" của Lisa tại thị trường tỷ dân, có thể dự đoán fan cá nhân của Rosé sẽ sớm chiếm ưu thế trong đợt comeback sắp tới của BLACKPINK.