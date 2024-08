Sau cơn mưa lớn cuốn trôi ô tô ở Bình Dương: Thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Ngày 27/8, đại diện lãnh đạo thành phố Bến Cát ( Bình Dương ) đã thông tin về thiệt hại sau cơn mưa lớn vào chiều muộn 26/8.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 26/8, trên địa bàn thành phố Bến Cát có cơn mưa to, gió mạnh trong thời gian khoảng 2 giờ. Mưa to kèm gió mạnh xảy ra chủ yếu trên địa bàn phường Mỹ Phước, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng việc lưu thông, sinh hoạt và thiệt hại tài sản của một số người dân trên địa bàn.

Cụ thể, đường 30/4, phường Mỹ Phước , thành phố Bến Cát tại vị trí cống Rau Muống bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe mô tô và ô tô. Nguyên nhân do mưa to, các hố ga và cống thoát nước tại khu vực này không tiêu thoát kịp gây ngập úng cục bộ .

Đoạn quốc lộ 13 tại khu vực cống Suối Tre (ngã ba quốc lộ 13 giao với đường TC3) bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe mô tô và ô tô .

Khu vực đường đường NB16 bị ngập sâu trong thời gian mưa to, làm trôi 1 xe ô tô xuống cống và 2 xe ô tô khác bị ngập nước.

Tại ngã tư đường NB3A giao với đường NB4A bị ngập trong thời gian mưa to, nước tràn vào nhà dân khu vực làm hư hỏng một số thiết bị điện.

Quốc lộ 13 đoạn từ Khu dân cư Mỹ phước 4 - khu A đến Điện máy Thiên Hòa bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe mô tô và ô tô.

CLIP: Mưa lớn cuốn trôi ô tô ở Bình Dương

Tại Công ty TNHH bình khí đốt (đường NA3, KCN - Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước) bị nước tràn vào Công ty làm trôi khoảng 100 bình gas xuống phía vòng xoay Mỹ Phước 2. Sau mưa, lực lượng cứu hộ cùng địa phương đã hỗ trợ Công ty thu hồi toàn bộ các bình gas bị trôi và công ty hoạt động bình thường trở lại.

Khu vực đường TC2 từ vòng xoay đến Karaoke Sao Việt bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe ô tô, xe máy .

Khu vực đường 2/9 đoạn DA1-1 giao với Lộ 7B bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe xe máy và ô tô. Tại cây xăng Tường Phát trên quốc lộ 13, bị ngập làm tắt máy một số xe máy và ô tô.

Đoạn quốc lộ 13 từ Cầu Củi đến Văn phòng Khu phố 5 (phường Mỹ Phước) bị ngập trong thời gian mưa to, làm tắt máy một số xe máy và ô tô. Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (cơ sở 2) bị ngập 5 phòng học.

Qua thống kê sơ bộ, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Thành phố Bến Cát đã chỉ đạo UBND các xã, phường (trong đó các xã, phường có nguy cơ bị ngập cục bộ) vận động người dân không thực hiện việc che, đậy nắp các hố ga, cống nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Sau mưa, các đơn vị, địa phương tiến hành khai thông các miệng hố ga, đường cống thoát nước mưa trong khác Khu công nghiệp Mỹ. Đồng thời, khảo sát có kế hoạch lắp đặt lan can tại các tuyến kênh nằm trong khu dân cư để phòng tránh thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Thành phố Bến Cát kiến nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sớm xem xét cấp phát, bổ sung trang thiết bị phòng chống thiên nhằm kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác quốc lộ 13, đường ĐT.741 khai thông các hố ga, tuyến cống thoát nước dọc theo đường hiện hữu, đồng thời lắp đặt bổ sung cống thoát nước tại các vị trí chưa có cống thoát nước dọc đường nhằm đảm bảo tiêu thoát nước.