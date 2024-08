Diễn biến mưa dông tại TPHCM cuối tháng 8

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (25/8) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Chiều và tối nay, khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày cuối tháng 8, mưa tại TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ gia tăng, khả năng có một đợt mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn

Trong khi đó, dự báo thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày cuối tháng 8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung bộ đang suy yếu, đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung bộ và Nam bộ.

Dự báo tuần cuối tháng 8, mưa gia tăng khá nhiều tại khu vực TPHCM và Nam bộ. Khả năng có một đợt mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to xuất hiện ở một vài nơi. Cần đề phòng lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

“Tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 80 - 130mm. Nhiệt độ trung bình của khu vực cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,2 - 0,7 độ C”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.