Sau chương trình điều trị da miễn phí cho fan, Call Me Duy rục rịch ra mắt series mùa 2

Call Me Duy là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng làm đẹp. Sau khi trở thành nhân vật thành công nhất giải KOC Việt Nam, Call Me Duy đã bứt tốc với những dự án của mình. Tâm huyết và ngày càng chuyên nghiệp, Call Me Duy đang nâng tầm ảnh hưởng, tạo những dấu ấn cá biệt và lối đi riêng trên con đường KOC.



Xuất sắc với Call Me Duy, is here - Series 1

Không chỉ giỏi trong lĩnh vực livestream review sản phẩm, không chỉ là một content creator sáng tạo, bất cứ ai làm việc cùng Duy đều có thể nhận ra Duy là một nhân tố "không phải dạng vừa". Quá thông minh và nhạy bén, ngay sau khi "đăng quang" Duy đã có màn Collab vô cùng xuất sắc. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà tài trợ và fan hâm mộ mà Duy là cầu nối. Cụ thể, trong dự án Call Me Duy is here series 1, Duy đã giúp cho các Clinic tiếp cận khách hàng và fan là người được điều trị hoàn toàn miễn phí. Như vậy, các trung tâm làm đẹp có thể gần hơn với tệp khách hàng, giới thiệu về doanh nghiệp trong khi đó khán giả, người hâm mộ của Duy được hưởng lợi từ chuỗi series.

Kết quả đạt được ngoài mong đợi, chuỗi series 1 điều trị da miễn phí của Call Me Duy đã gặt hái được những thành công. Series có 3 tập với 116 ngàn lượt view và nhiều phản hồi từ khán giả. Tất cả những ca điều trị đều thành công mỹ mãn trong khi các nhãn hàng tin cậy, đồng hành, tài trợ cùng Duy cũng có được những thành công nhất định.

Series mùa 2, cùng Duy loại bỏ body shaming, dự kiến ra mắt 21/7

Sau thành công của mùa 1, Call Me Duy is here tiếp tục trở lại với series 2 gần gũi, dễ thương và nhiều kỳ vọng hơn. Lẩn này Duy muốn thử sức với những ca khó, khổ và đậm màu tự ti để giúp các bạn fan thoát khỏi mặc cảm body shaming. Duy và team của mình đã cố gắng tìm hiểu, trao đổi với những chuyên gia nổi tiếng, "mát tay" nhất trong giới clinic để có thể điều trị và định hướng skincare cho fan hâm mộ của mình.

Duy cho biết: "Đôi khi những vấn đề về da khiến các bạn có bị body shaming và dễ rơi vào trầm cảm và tổn thương tinh thần. Và đó là động lực để Duy giúp fan của mình điều trị về da, chữa lành những vết thương tinh thần cho các bạn".

Bên cạnh hướng dẫn fan chăm sóc da, nâng niu làn da đúng cách, chuỗi series thứ 2 này của Duy còn được "thăng hạng" lên một tầm tư duy mới: Chiến thắng body shaming, tự tin thể hiện năng lực và bứt tốc thành công. "Bởi vì: Khi các bạn tự tin hơn, đồng nghĩa các bạn có nhiều cơ hội trong cuộc sống. Với làn da ít khuyết điểm nhất có thể bạn sẽ đẹp hơn với mọi outfit và tự tin thể hiện năng lực bản thân", Duy chia sẻ.

Điểm đặc biệt của Series 2 lần này chỉ có 2 tập. Tuy nhiên, đây sẽ là những câu chuyện hoàn toàn mới, và đâu đó khi xem, khán giả có thể nhìn thấy được bản thân và câu chuyện của mình trong đó.

Ngoài ra, việc 1 nhãn hàng nổi tiếng từ Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Duy là tin vui cho những fan hâm mộ muốn được dành chiếc vé "nhân vật chính" của series này. Một số thương hiệu nổi tiếng được Duy bật mí là: Skin1004, Nature Republic, Some by me, DearKlair.

Hãy cùng đón chờ Call Me Duy is here Series 2 và những điều mới lạ từ dự án này nhé!