Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây tranh cãi vì đẹp đến vô lý

Nếu Trường Tương Tư đang là bộ phim hot nhất mùa Hè này, thậm chí "san bằng" thể loại cổ trang năm 2023 thì An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba lại chịu số phận trái ngược. Bộ phim càng lên sóng càng bị chê dở tệ bởi khán giả, khi nữ chính không những bị cướp đất diễn liên tục mà còn có những khoảnh khắc đẹp một cách "giả trân", phi logic. Sau cảnh ăn xin đẹp như đi hội, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây tranh cãi bởi cảnh khóc thương... trong lớp son phấn dày cộm.

Theo tiết lộ từ ekip, trong tập 36 tới đây của An Lạc Truyện, nữ chính Nhậm An Lạc sẽ có khoảnh khắc bi thương vốn đáng trông đợi trong tiểu thuyết. Sau một đêm bi lụy đẫm nước mắt, An Lạc từ tóc đen mà chuyển sang tóc bạc trắng, cho thấy bộ dạng đáng thương vô cùng. Thế nhưng khi lên phim, tạo hình này do Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện lại gây thất vọng vì xinh đẹp hoàn mỹ đến khó hiểu.

Cảnh phim buồn sầu nên đẹp và chỉn chu đến mức khó hiểu của Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong loạt ảnh "nhá hàng", Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dáng vẻ buồn rầu sau một đêm thức trắng vì đau lòng, thế nhưng vẫn không quên tranh thủ trang điểm, son phấn lòe loẹt. Ngoài ra, phần đầu tóc trắng của nữ diễn viên cũng bị chê quá giả, trông như hàng "cosplay" đi mượn từ Đông Hoa Đế Quân - nhân vật đóng cặp với cô năm xưa trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê diễn cảnh bi vẫn có thời gian tết tóc, trang điểm

Đã vậy, nhân vật Nhậm An Lạc còn có thời gian tết tóc vô cùng chỉn chu, như chuẩn bị đi ăn cưới chứ không phải mới đau khổ chật vật. Ngoài ra, diễn xuất nét bi thương của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là không chân thực, kém cỏi nên hoàn toàn phá hỏng cảnh quay vốn được trông chờ của fan.

Khán giả bình luận: - Sao nhìn giống cosplay quá vầy nè? - Cuối cùng cũng nhìn thấy được Bạch Phượng Cửu với mái tóc trắng như Đế Quân. - Nhìn giả thế, bạc nửa đầu thôi mà... - Dạo này hay đầu bạc, mà tui thấy nên bạc kiểu muối tiêu xám trắng gì đó, rồi có chút tang thương phờ phạc mới đẹp Chứ bạc mà màu mè, mượt mà quá nó không gợi lên được tâm trạng. - Sao tô son môi đậm thế? - Thề là tui ám ảnh tóc như 2 cái râu của Địch Lệ Nhiệt Ba từ hồi Trường Ca Hành. Nhìn cái tóc là rơi hết đau thương luôn rồi. - Khóc bạc đầu còn có thời gian thắt tóc...

Diễn xuất cảnh bi của cô cũng không được đánh giá cao

Hiện tại theo thống kê từ Vlinkage, chỉ số nhiệt độ của nhân vật Nhậm An Lạc đã bất ngờ vượt qua Tiểu Yêu của Dương Tử, vươn lên hạng 1 trong 2 ngày vừa qua. Điều này chứng tỏ sức hút và độ bàn tán của riêng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang rất sôi nổi, không thua kém các tiểu hoa 9X khác dù cho An Lạc Truyện đang mất dần đi sức hút.