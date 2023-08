Phim chưa quay đã bị gần 2 triệu khán giả tẩy chay: Nữ chính xinh như búp bê, nam chính "non choẹt" còn đơ có tiếng

Lên sóng dịp Hè năm nay, Vụng Trộm Không Thể Giấu bùng nổ và mang danh tiếng của Triệu Lộ Tư tăng cao trở lại. Đây là bộ phim ngôn tình hot nhất tính đến hiện tại của năm nay, được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng của Trúc Dĩ. Bên cạnh cặp Tang Trĩ - Đoàn Gia Hứa thì anh trai Tang Diên cũng là nhân tố thu hút không kém. Đó là lý do mà sắp tới đây, truyện riêng của Tang Diên - Khó Dỗ Dành sẽ chính thức được làm phim.

Tuy nhiên trong ngày 2/8, từ khóa liên quan đến Khó Dỗ Dành bất ngờ vươn lên hạng 1 hot search của Weibo, trong đó gần 2 triệu lượt khán giả đều nói chung một chủ đề: chê bai cặp đôi chính được chọn. Hiện tại đang có thông tin vai Tang Diên sẽ do tân binh Trạch Tiêu Văn đảm nhận, còn nữ chính Ôn Dĩ Phàm do Trương Dư Hi đóng.

Từ khóa "Trương Dư Hi - Trạch Tiêu Văn đóng Khó Dỗ Dành" nhận về 2 triệu lượt khán giả tương tác

Trương Dư Hi

Trạch Tiêu Văn

Hai cái tên được "chốt hạ" cho Khó Dỗ Dành bản phim khiến khán giả phản đối kịch liệt. Nhiều ý kiến công nhận Trương Dư Hi xinh, thế nhưng diễn xuất quá kém cỏi. Bên cạnh đó, Trạch Tiêu Văn quá non trẻ từ ngoại hình đến năng lực, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh "Tang đầu bảng" khét tiếng. Một số khán giả còn kêu gọi đoàn phim mời lại Mã Bá Khiên - nam diễn viên đóng Tang Diên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu trở lại.

Khán giả bình luận: - Vẫn là câu chuyện nam chính nhìn non hơn nguyên tác. - Nữ chính xinh đấy, còn nam chính thì, thôi dù sao cũng là giới tính nam… - Đơ cả đôi. - Trương Dư Hi hợp đóng hồ ly, chứ khí chất lạnh lùng của Ôn Dĩ Phàm thì không. - Cô Hi này diễn cũng đơ lắm, xinh cũng không bù lại được. Còn nam chính thì không biết, nhưng nhìn chả ra được Tang Diên. - Nếu là Trạch Tiêu Văn thì thà tôi xem Mã Bá Khiên đóng còn hơn. - Khó Dỗ Dành gì, này là Khó Chấp Nhận thì có. - Lại chiếc phim "trời đánh" này...

Mã Bá Khiên được ủng hộ trở lại vai Tang Diên

Khác với hình tượng "xấu trai" trong mắt em gái Tang Trĩ, Tang Diên của Khó Dỗ Dành lại siêu ngầu, điển trai, gợi cảm và "cáo già" hơn cả anh bạn Đoàn Gia Hứa. Bộ truyện hot này của Trúc Dĩ khai thác nỗi lòng của Tang Diên dành cho cô bạn học lạnh lùng, xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm. Hiện tại vẫn chưa có lịch quay và lên sóng chính thức của phim.