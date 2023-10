Sau bữa trưa, hàng chục học sinh ở một trường tại TPHCM nôn ói, đau bụng

Chiều 11/10, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 4 xác nhận với PV Tiền Phong về thông tin trên.

Theo lãnh đạo này, khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về sự việc trên, phía Phòng GD&ĐT quận cùng với Phó chủ tịch UBND quận đã đến kiểm tra bữa ăn bán trú của trường, nắm thêm thông tin.

Theo đó, trong số hơn 1.100 học sinh ăn bán trú, một số em có biểu hiện đau bụng nhưng không ai phải nhập viện. Đại diện Phòng GD&ĐT quận 4 cho hay, theo kết luận ban đầu, đây không phải ngộ độc thực phẩm mà do một số học sinh có thể lực yếu nên có thể gặp vấn đề khi ăn thức ăn không phù hợp.

Trong sáng 10/10, tức là một ngày sau sự việc, những học sinh bị đau bụng vẫn đi học bình thường. Nhà trường tiếp tục theo dõi sức khỏe và các em không có vấn đề gì. Hiện nhà trường tiếp tục theo dõi và cung cấp suất ăn riêng cho các học sinh này trong một vài ngày hoặc phụ huynh có thể tự chuẩn bị bữa ăn trưa cho con mang theo để các em ổn định trở lại.

Trường THCS Vân Đồn thực hiện cung cấp bữa ăn bán trú thông qua bếp ăn công nghiệp. Do đó, Phòng GD&ĐT yêu cầu trường phải xem xét thật kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối khâu an toàn thực phẩm khi cung cấp bữa ăn cho học sinh. Thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận 4 sẽ tiến hành đợt thanh kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm ở một số đơn vị trên địa bàn.