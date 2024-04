Sau 5 lần chuyển nhà, tôi nhận ra đây là 3 "tầng vàng" khi mua chung cư: Tầng đầu tiên bị nhiều người né xa

Chia sẻ dưới đây của anh Tử Sâm (quê Bắc Kinh, Trung Quốc), được đăng tải trên trang 163.

Sau hơn một thập kỷ chuyển nhà và trải nghiệm, tôi đã hiểu rằng chọn đúng tầng trong một tòa nhà có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Sau khi đổi chỗ ở tới 5 lần, tôi đã tìm được "3 tầng vàng" lý tưởng cho mình.

1. Căn hộ tầng một

Khi nhắc đến chung cư ở tầng một, nhiều người sẽ từ chối luôn vì nghe nhiều về những bất tiện của tầng này. Một số “điểm trừ” có thể kể đến như việc thiếu ánh sáng tự nhiên, khung cảnh nhìn ra bên ngoài không được đẹp, thông gió không tốt, đặc biệt là vấn đề riêng tư không được đảm bảo. Bên cạnh đó, căn hộ tầng một còn khiến mọi người lăn tăn vì tình trạng ẩm ướt, muỗi và côn trùng đến làm phiền.

Nhưng bù lại, nhà ở tầng một có ưu thế đó là khoảng sân trước nhà. Đối với những người cao tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ, sân trước nhà tạo cảm giác thoải mái, gần gũi với tự nhiên. Không gian này giúp mọi người cảm thấy bớt bị gò bó trong những bức tường chung cư cao tầng.

2. Căn hộ tầng áp mái

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Cũng giống như căn hộ tầng một, nhà ở tầng áp mái thường bị mọi người lảng tránh vì hai vấn đề lớn. Thứ nhất, mùa hè đến, ngôi nhà nóng như thiêu đốt vì căn hộ hấp thụ hết nhiệt độ từ mái nhà. Thứ hai, khi trời mưa bão thì lo nước thấm vào trong.

Tuy nhiên, hiện nay công nghệ đã tiến bộ rất nhiều. Các vấn đề này tuy không thể giải quyết hoàn toàn nhưng có thể nói là không quá đáng lo. Bên cạnh đó, các căn hộ áp mái được thiết kế rộng hơn so với các căn hộ khác. Bên cạnh đó, với những dự án chung cư cao cấp, căn hộ áp mái còn được trang bị hệ thống khuôn viên thực vật xanh mát, bể bơi trên cao…

Sở hữu các căn hộ trên cùng của tòa chung cư sẽ được tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh.

3. Căn hộ ở tầng giữa

Trong các tòa chung cư, căn hộ ở các tầng giữa được ví như “phần vàng”. Sở hữu một ngôi nhà ở tầng giữa, bạn sẽ không cần lo lắng quá nhiều về nhiệt độ hay vấn đề thấm nước, đồng thời vẫn có được ánh sáng và thông gió tốt. Đó là lý do tại sao tầng giữa thường có giá cao hơn và dễ dàng bán lại nếu bạn muốn. Chẳng hạn, trong một tòa nhà 33 tầng, tầng từ 11 đến 22 sẽ là tầng giữa, còn trong tòa nhà 18 tầng thì từ tầng 6 đến 12 là lựa chọn lý tưởng.

Người bạn tôi sau 5 lần chuyển nhà đã khám phá ra rằng chính những tầng mà trước đây anh ta từ chối - tầng một có sân, tầng trên cùng có gác mái, và tầng giữa - lại mang lại cho anh ta cảm giác thoải mái và hạnh phúc nhất. Chúng không chỉ là những "tầng vàng" trong mắt anh ta mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai tìm kiếm một ngôi nhà mơ ước.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Khi chọn mua chung cư, bạn cần chú ý đến nhiều yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với quyết định của mình. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

Vị trí của chung cư: Vị trí có thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày không, gần trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, công viên và các tiện ích công cộng khác hay không.

Chất lượng xây dựng: Tìm hiểu về chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và chất lượng các dự án đã thực hiện trước đó.

Thiết kế căn hộ: Căn hộ có đáp ứng nhu cầu về không gian sống, sự thuận tiện, ánh sáng tự nhiên, thông gió, và quy hoạch tổng thể không.

Tiện ích nội khu và ngoại khu: Khu vực xung quanh có các tiện ích như hồ bơi, phòng tập gym, sân chơi, an ninh, bãi đỗ xe, v.v.

Cộng đồng cư dân: Cộng đồng xung quanh có phù hợp với lối sống và văn hóa của bạn không.

Pháp lý dự án: Đảm bảo rằng dự án đã được phê duyệt đầy đủ và không có tranh chấp pháp lý.

Giá cả và phí dịch vụ: Xem xét mức giá và các khoản phí hàng tháng như phí quản lý, phí gửi xe, và các chi phí khác.

Tiềm năng tăng giá: Cân nhắc về tiềm năng tăng giá của bất động sản trong tương lai dựa trên vị trí và kế hoạch phát triển của khu vực.

Chất lượng không khí và môi trường sống: Đánh giá chất lượng không khí và môi trường xung quanh, tránh khu vực ô nhiễm hoặc ồn ào.

Hệ thống an toàn và an ninh: Kiểm tra hệ thống PCCC, camera an ninh, và các biện pháp bảo vệ khác.

Những yếu tố này giúp bạn đưa ra quyết định mua chung cư một cách thông minh và phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của bạn.