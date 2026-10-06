Sau 35 tuổi, tôi ngừng mua 6 thứ này và nhận ra cuộc sống không hề kém đi

Tôi từng nghĩ kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghĩa với việc có thể mua nhiều thứ hơn. Quần áo đẹp hơn, đồ gia dụng mới hơn, những món đồ “nâng cấp chất lượng sống” xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà. Nhưng bước qua tuổi 35, tôi nhận ra một điều ngược lại: càng sở hữu nhiều, tôi càng phải dành nhiều tiền, thời gian để duy trì chúng.

Tôi không chuyển sang sống tối giản cực đoan, cũng không đặt mục tiêu "không mua gì". Tôi chỉ thử ngừng mua những thứ từng được xem là bình thường. Và khá bất ngờ, cuộc sống không hề kém đi.

1. Quần áo mua chỉ vì đang giảm giá

Trước đây, tôi rất dễ bị thuyết phục bởi biển giảm 30%, 50%, thậm chí 70%. Một chiếc áo giá 800.000 đồng giảm còn 399.000 đồng khiến tôi có cảm giác mình vừa "tiết kiệm" hơn 400.000 đồng.

Nhưng nếu chiếc áo ấy chỉ mặc một lần rồi nằm trong tủ, thực tế tôi không tiết kiệm được 400.000 đồng mà đã tiêu 399.000 đồng cho một món không thật sự cần.

Sau tuổi 35, tôi đặt ra một nguyên tắc đơn giản: không mua chỉ vì rẻ. Tôi chỉ mua khi biết rõ mình sẽ mặc nó với ít nhất 3 món đồ đang có. Số quần áo mua mới giảm rõ rệt, nhưng cảm giác "không có gì để mặc" cũng giảm theo.

2. Đồ gia dụng giải quyết một việc rất nhỏ

Máy ép, máy làm bánh, máy đánh trứng, hộp chia thực phẩm đủ loại, dụng cụ cắt rau củ nhiều hình dáng… Tôi từng mua khá nhiều món với suy nghĩ: "Có cái này chắc sẽ tiện".

Nhưng những món càng chuyên dụng lại càng ít được dùng.

Sau vài năm, tôi nhận ra căn bếp thực sự cần không nhiều đồ đến thế. Một chiếc nồi tốt, một chiếc chảo tốt, dao sắc và vài dụng cụ cơ bản có thể xử lý phần lớn nhu cầu hằng ngày.

Từ khi ngừng mua những món gia dụng chỉ phục vụ một công việc rất nhỏ, bếp ít chật hơn và tôi cũng không phải mất tiền để mua thêm tủ, kệ nhằm chứa chính những món đồ đó.

3. Đồ trang trí mua theo xu hướng

Có thời gian tôi liên tục muốn thay đổi nhà theo những gì nhìn thấy trên mạng: lọ hoa, tranh treo tường, thảm, đèn trang trí, đồ gốm, khay decor…

Mỗi món riêng lẻ không quá đắt, nhưng cộng lại thành một khoản đáng kể.

Điều thú vị là xu hướng thay đổi rất nhanh. Món từng thấy đẹp năm ngoái có thể trở nên lỗi mắt chỉ sau một thời gian ngắn.

Bây giờ, tôi chỉ giữ một vài món thật sự thích và ưu tiên những thứ có giá trị sử dụng. Ngôi nhà ít đồ hơn nhưng dễ dọn dẹp, dễ thay đổi và quan trọng nhất là tôi không còn cảm giác phải liên tục "làm mới" không gian sống.

4. Mỹ phẩm mua để thử cho biết

Sau tuổi 35, tôi ngừng mua mỹ phẩm chỉ vì được quảng cáo nhiều hoặc vì thấy người khác dùng.

Trước đây, trong nhà tắm của tôi có thể cùng lúc xuất hiện vài loại serum, kem dưỡng, mặt nạ, sản phẩm chăm sóc tóc… Nhiều món dùng được vài lần rồi bỏ dở vì không phù hợp.

Cuối cùng, tôi quay về một bộ sản phẩm cơ bản và chỉ thay khi dùng hết.

Việc này không khiến việc chăm sóc bản thân sơ sài hơn. Ngược lại, tôi biết rõ sản phẩm nào hợp với mình và tránh được cảnh hàng triệu đồng nằm trong những chai lọ dùng dang dở.

5. Những món mua để "phòng khi cần"

Đây từng là lý do khiến tôi mua nhiều nhất.

Thêm một bộ ga giường để phòng khách đến chơi. Thêm cốc vì "biết đâu nhà có đông người". Thêm hộp đựng vì "sau này có thể dùng". Thêm đồ dự phòng vì sợ lúc cần lại không có.

Nhưng nhiều cái "sau này" chưa bao giờ xảy ra.

Sau 35 tuổi, tôi bắt đầu chấp nhận rằng không cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu một món đồ có thể mua dễ dàng khi thực sự cần, tôi không nhất thiết phải bỏ tiền và không gian để cất nó trong nhiều năm.

6. Những món đồ dùng để chứng minh mình đang sống tốt

Đây là khoản khó nhận ra nhất.

Một chiếc túi đắt hơn khả năng cần thiết, chiếc điện thoại phải đổi dù máy cũ vẫn tốt, những món nội thất chỉ để căn nhà trông "có gu", hay những bữa ăn đắt tiền chỉ vì muốn cảm thấy mình không thua kém ai.

Sau một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra việc khiến tài chính nhẹ nhõm hơn không phải là học cách mua rẻ hơn, mà là bớt nhu cầu phải chứng minh điều gì đó qua tiêu dùng.

Khi không còn cần người khác nhìn vào đồ mình dùng để đánh giá cuộc sống của mình, rất nhiều khoản chi tự nhiên biến mất.

Sau cùng, thứ tôi tiết kiệm được không chỉ là tiền

Điều thay đổi rõ nhất sau khi ngừng mua 6 nhóm đồ trên không nằm ở số dư tài khoản.

Nhà ít đồ hơn nên mất ít thời gian dọn dẹp. Tủ quần áo ít hơn nhưng dễ chọn đồ. Tôi ít phải suy nghĩ xem nên mua gì, đổi gì, nâng cấp gì.

Và tiền cũng bắt đầu ở lại lâu hơn.

Sau tuổi 35, tôi hiểu rằng một cuộc sống tốt không nhất thiết phải liên tục được bổ sung bằng những món đồ mới. Có những giai đoạn, cảm giác đủ đầy lại đến từ việc nhận ra mình đã có đủ.

Không mua thêm không có nghĩa là sống thiếu. Đôi khi, đó chỉ là lúc chúng ta ngừng trả tiền cho những thứ vốn chẳng làm cuộc sống tốt hơn bao nhiêu.