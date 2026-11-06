Sau 114 năm tàu Titanic chìm, một tờ giấy A4 quan trọng bất ngờ xuất hiện

“Đó chỉ là một tờ giấy A4 bình thường nhưng nó nắm giữ chìa khóa của số tiền 5 triệu USD.”

Hơn một thế kỷ sau khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và chìm xuống Đại Tây Dương, một tài liệu bảo hiểm chi trả cho "tổn thất toàn bộ" của con tàu trị giá 5 triệu USD đã xuất hiện trở lại.

“Đây là tài liệu duy nhất còn tồn tại đến ngày nay liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của tàu Titanic,” ông Andrew Aldridge, Giám đốc điều hành của Henry Aldridge and Son - nhà đấu giá kỷ vật Titanic hàng đầu tại Anh - chia sẻ với tờ PEOPLE. Tài liệu lịch sử này sẽ được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá ở Devizes, Anh vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11.

“Theo những gì chúng tôi biết, đây là tài liệu độc nhất vô nhị vì chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ giấy tờ nào tương tự,” nhà đấu giá cho biết thêm. “Đó chỉ là một tờ giấy A4 bình thường nhưng nó nắm giữ chìa khóa của số tiền 5 triệu USD.”

Aldridge bổ sung: “Nhìn lại quá khứ, hai từ ‘tổn thất toàn bộ’ nghe có vẻ như một lời tiên tri, khi xét đến việc con tàu bị chìm chỉ một thời gian ngắn sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết.”

Tàu Titanic neo đậu tại Southampton, Anh vào năm 1912 (trái); chứng thư bảo hiểm của con tàu (phải).

Chiếc tàu chở khách sang trọng của Anh từng được mệnh danh là "không thể chìm". Chuyến hải trình đầu tiên khởi hành từ Southampton (Anh) đến thành phố New York (Mỹ) bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 đã làm tốn hao nhiều giấy mực của báo chí toàn cầu. Nhưng chỉ bốn ngày sau chuyến đi, vào đêm 14 tháng 4, tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi, khiến con tàu đồ sộ chìm xuống đáy đại dương vào sáng sớm hôm sau. Tổng cộng có khoảng 1.500 người thiệt mạng.

Tờ chứng thư bảo hiểm này được ký kết chỉ hai tuần trước khi thảm họa xảy ra. Vào thời điểm đó, công ty mẹ của Titanic - Oceanic Steam Navigation Company Limited - đã lập hợp đồng bảo hiểm "tổn thất toàn bộ" với một nhóm các công ty bảo hiểm, trong đó mỗi bên đảm nhận một phần rủi ro.

“Hợp đồng này áp dụng cho trường hợp tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất toàn bộ ước tính của con tàu,” tài liệu ghi rõ.

Sau thảm họa, công ty sở hữu tàu đã nhận được khoản bồi thường đầy đủ 5 triệu USD (tương đương khoảng 173 triệu USD ngày nay) chỉ trong vòng 30 ngày, theo nhà đấu giá.

“Thật kinh ngạc khi chủ sở hữu của Titanic đã nhận được tiền bồi thường chỉ trong vòng một tháng sau thảm họa, khi mà đám tang của các nạn nhân còn chưa diễn ra xong,” Aldridge nói. “Ngày nay, quá trình đó sẽ mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.”

Các bản thiết kế gốc được sử dụng bởi nhà đóng tàu Harland & Wolff cũng sẽ được đem ra đấu giá vào cuối tháng này.

Trong số 77 công ty bảo hiểm tham gia, một trong những bên lớn nhất là Atlantic Mutual - đơn vị đã chi trả tổng cộng 100.000 USD (khoảng 3,5 triệu USD ngày nay). Sau khi công ty bảo hiểm này thanh lý vào năm 2011, các tài liệu lịch sử từ kho lưu trữ của họ đã xuất hiện trong một cuộc triển lãm tại New York, nơi một nhà buôn đã mua lại tài liệu bảo hiểm của Titanic, theo Henry Aldridge and Son.

Tài liệu này sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này với mức giá ước tính trước khi bán vào khoảng 40.000 đến 67.000 USD. Cùng với chứng thư bảo hiểm, buổi đấu giá cũng sẽ rao bán bản thiết kế gốc của tàu Titanic từng được xưởng đóng tàu Harland & Wolff sử dụng.

Theo quan điểm của Aldridge, nếu tàu Titanic chìm ở thời hiện đại, hậu quả pháp lý sẽ rất khác.

“Trong khi chủ sở hữu của Titanic nhanh chóng nhận được tiền bồi thường, gia đình các nạn nhân đệ đơn kiện vì sự bất cẩn đã phải chờ đợi 4 năm mới nhận được khoản bồi thường và con số đó chỉ vỏn vẹn 663.000 USD,” ông nói. “Nếu thảm họa xảy ra hôm nay, các chủ sở hữu rất có thể sẽ bị cáo buộc tội vô ý làm chết người và phải bồi thường hàng triệu bảng Anh.”

Nguồn: PEOPLE