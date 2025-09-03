Sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3 TP.HCM, 2 người thương vong

Chiều 3/9, tại công trường thi công tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình (TP.HCM), xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong và một người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30, trong lúc thi công tại gói thầu XL5, gần nút giao Tân Vạn (TP.HCM), một cần cẩu đứt cáp , rơi xuống khu vực làm việc. Các công nhân chạy đến kiểm tra thì phát hiện hai người bị đè trúng. (Danh tính hai nạn nhân chưa được lực lượng chức năng công bố).

Vụ tai nạn lao động làm một nạn nhân tử vong tại chỗ, người còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, khu vực xảy ra sự cố do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC phụ trách thi công. Ngay sau tai nạn, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 76km, đi qua TP.HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai và Long An cũ, với tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2025 và thông xe toàn tuyến năm 2026. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực phía Nam, kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, kết nối cảng biển, các hành lang công nghiệp, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.