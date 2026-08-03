Sập bẫy 'Adobe giá rẻ': Giới sáng tạo nội dung khóc ròng vì tài khoản 'bay màu' sát giờ nộp bài

Cứ ngỡ vớ được món hời khi mua phần mềm bản quyền xịn với giá sinh viên, nhiều bạn trẻ đang phải nhận trái đắng khi tài khoản Adobe bỗng dưng bốc hơi cùng toàn bộ dữ liệu thiết kế.

Với các bạn sinh viên thiết kế, kiến trúc hay những nhà sáng tạo nội dung (Content Creator), các phần mềm như Photoshop, Premiere, Illustrator là công cụ "câu cơm" không thể thiếu. Nắm bắt tâm lý chuộng giá rẻ, trên các chợ mạng hiện nay mọc lên nhan nhản các dịch vụ bán tài khoản Adobe với mức giá chỉ bằng 1/10 giá gốc, đi kèm lời hứa hẹn thanh toán nhanh gọn qua ví điện tử.

Thấy mức giá quá rẻ lại cam kết "bảo hành trọn đời", nhiều người đã xuống tiền không mảy may nghi ngờ. Hậu quả là chỉ sau vài ngày sử dụng, hàng loạt tài khoản báo lỗi "Terminate" (chấm dứt dịch vụ), toàn bộ file làm việc lưu trên Cloud bị xóa sạch không thể khôi phục, và dĩ nhiên là "No Refund" (không hoàn tiền).

Nhiều bạn trẻ lầm tưởng hệ thống hãng bị lỗi, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Theo thông tin xác nhận từ hãng Adobe, các tài khoản bị khóa đều do dính líu đến các hành vi vi phạm chính sách bản quyền nghiêm trọng.

Thủ đoạn phổ biến nhất của các "shop lậu" là bán phần mềm với giá rẻ bất thường. Họ thường dùng địa chỉ email cá nhân (như Gmail) để đăng ký chui các gói bản quyền ưu đãi của khối Giáo dục (Education) rồi tuồn ra ngoài bán lại cho người dùng với mục đích thương mại. Khi Adobe rà soát và phát hiện sự sai lệch này, tài khoản chắc chắn bị khóa.

Bên cạnh đó, Tech Data - Nhà phân phối ủy quyền duy nhất của Adobe tại Việt Nam cũng đính chính một thông tin khiến nhiều người sập bẫy: Adobe hoàn toàn không hỗ trợ thanh toán qua các kênh trung gian thứ 3 tại Việt Nam. Các shop lậu thường yêu cầu chuyển khoản qua ví điện tử, sau đó dùng các loại thẻ tín dụng ảo, thẻ lậu để kích hoạt tài khoản. Khi ngân hàng quốc tế quét ra thẻ lỗi, tài khoản Adobe của bạn lập tức "bay màu".

Một sự thật hiển nhiên mà những người làm sáng tạo cần nhớ: Sản phẩm từ trí tuệ không bao giờ có mức giá rẻ bất ngờ. Hãy tỉnh táo trước những lời chào mời giá sốc, bởi thiệt hại khi mất sạch dữ liệu sát giờ giao bài cho khách hàng là vô cùng lớn.

Để bảo vệ thành quả lao động và chất xám của chính mình, hãy nói không với phần mềm trôi nổi. Nếu là học sinh, sinh viên, hãy chủ động liên hệ trực tiếp thông qua kênh phân phối chính thức của hãng để nhận ưu đãi hợp pháp. Đối với các bạn làm nghề chuyên nghiệp hay các tổ chức, giải pháp duy nhất là tìm mua bản quyền thông qua hệ thống các Đại lý ủy quyền chính thức của hãng Adobe và Tech Data. Khi đó, bạn không chỉ sở hữu bản quyền hợp pháp mà còn được các Đại lý đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật xử lý mọi vấn đề trong suốt quá trình sử dụng.