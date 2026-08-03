Danh sách 447 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 vi phạm trong tháng 7

Hàng trăm ô tô, xe máy bị phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông trong tháng 7. Công an các địa phương đã đồng loạt công khai danh sách phương tiện để chủ xe chủ động tra cứu và chấp hành xử lý theo quy định.

Trong những ngày cuối tháng 7, Công an các tỉnh An Giang, Bắc Ninh và Cao Bằng đã liên tiếp công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, yêu cầu các chủ phương tiện nhanh chóng chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang thông báo danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2026.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được đăng tải công khai để người dân tra cứu, qua đó chủ động liên hệ cơ quan chức năng và thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật:

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: CAAG)

Bên cạnh đó, qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 310 trường hợp vi phạm trong thời gian từ 11/7 đến 17/7/2026.

Trong đó có 58 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ, 160 trường hợp ô tô vi phạm vạch kẻ đường, 5 trường hợp ô tô rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm, 6 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ và 81 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoặc các đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn để giải quyết vụ việc theo quy định (Ảnh: CABN)

Tại Cao Bằng, Công an tỉnh cũng vừa thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ 22/7 đến 28/7/2026.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 63 trường hợp vi phạm, gồm 58 xe mô tô và 5 xe ô tô.

Sau khi công khai danh sách, Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu các chủ phương tiện vi phạm đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Tổ dân phố Phan Thanh (Tổ dân phố Sông Hiến 5 cũ), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, để giải quyết theo quy định.

Theo cơ quan công an, nếu người vi phạm không đến làm việc, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để xử lý.

Ngoài ra, trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, đồng thời cập nhật trạng thái cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc diện phải kiểm định để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Danh sách vi phạm bao gồm:

Người dân chủ động theo dõi danh sách và nộp phạt theo đúng quy định (Ảnh: CACB)

Cơ quan công an các địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên tra cứu thông tin vi phạm để kịp thời thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định. Sau khi nhận được thông báo hoặc phát hiện phương tiện của mình có tên trong danh sách vi phạm, chủ xe cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.

Trường hợp chậm trễ hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện, trong đó có việc đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc diện kiểm định.

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát giao thông đang được triển khai ngày càng rộng khắp, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đi đúng làn đường, đúng phần đường, chấp hành biển báo, không vi phạm tốc độ và đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt qua hệ thống giám sát (phạt nguội) mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.