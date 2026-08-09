Sao Việt trong hội bạn thân thừa nhận là "nam thần" của phim Trấn Thành

Nam diễn viên này có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Trấn Thành.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong dự án điện ảnh EM - phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027. Đáng chú ý, nam đạo diễn cố tình che mặt hai nam diễn viên, biến danh tính của họ thành một trong những "ẩn số" được khán giả quan tâm nhất hiện tại.

Không để màn "giấu mặt" kéo dài quá lâu, một sao Việt đã tự mình phá game. Cụ thể, trên trang cá nhân, Tạ Anh Đức bất ngờ đăng tải bài viết đầy hài hước: "Không giấu mọi người nữa, 1 trong 2 nam thần của phim Trấn Thành là tôi đó ạ".

Nam diễn viên còn mạnh dạn dự đoán người còn lại chính là Lương Nghiêm Huy.

Anh Đức tự nhận là nam thần phim Tết của Trấn Thành, hé lộ người còn lại chính là Lương Nghiêm Huy

Đáng chú ý, Tạ Anh Đức giải thích lý do anh đưa ra phán đoán này: "Tại sao đứng chung khung hình mà chỉ đoán, tại vì không ưa nhau lắm nên lúc đó không muốn nhìn mặt". Cách nói nửa đùa nửa thật khiến màn "bóc danh tính" vốn đang được khán giả hóng càng trở nên thú vị. Nam diễn viên cũng nhắn nhủ mọi người hãy chờ đến ngày công bố chính thức để xem dự đoán của anh có chính xác hay không. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng đây có thể là màn "đánh lạc hướng" giữa lúc cư dân mạng truy tìm danh tính "nam thần" của Trấn Thành.

Đây cũng là cách Trấn Thành tạo sự tò mò khá quen thuộc trước mỗi dự án mới. Chỉ với vài hình ảnh chưa đầy đủ thông tin, nam đạo diễn đã khiến khán giả bắt đầu soi, đoán và bàn luận về dàn cast. Sau thành công của loạt phim điện ảnh trước, mọi động thái liên quan đến dự án Tết của Trấn Thành đều dễ dàng trở thành chủ đề được quan tâm.

Hiện tại, EM vẫn chưa công bố đầy đủ dàn diễn viên cũng như vai diễn của từng người.

Tuy nhiên, netizen cho rằng Anh Đức chỉ đang đùa để đánh lạc hướng giữa tranh luận ai là "nam thần" được Trấn Thành lựa chọn

Mối quan hệ Anh Đức và Trấn Thành

Anh Đức và Trấn Thành đã có hơn 20 năm quen biết và làm bạn, cả hai học chung từ lớp 7 sau này làm nghề cũng gắn bó cùng nhau. Trấn Thành từng chia sẻ vào giai đoạn anh bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm thì Anh Đức lại là người giúp đỡ, kết nối nam danh hài và người yêu.

Anh Đức từng thổ lộ: "Thành biết tôi tự trọng nên không bao giờ để sẵn chỗ cho tôi, tôi vẫn tham dự casting như bao người, vẫn thử vai chứ không phải nhờ bạn thân mà muốn làm gì làm, muốn chọn vai nào thì chọn. Công việc của tôi cũng được Thành cho nhiều lời khuyên, nhiều lúc thấy Thành bận quá nên tôi tự làm, không muốn phiền. Tôi cũng tự mình học hỏi, trau dồi thêm từ những lần đi diễn chung. Nhờ vậy mà tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm cho riêng mình, chủ động hơn chứ không muốn phiền đến ai cả".

Trước đó, Anh Đức tiết lộ người đầu tiên anh chia sẻ kế hoạch cầu hôn Anh Phạm chính là Hari Won. Nam diễn viên được vợ chồng Trấn Thành hỗ trợ hiện thực hoá mong muốn tạo bất ngờ khi ngỏ cầu hôn Anh Phạm trong chuyến du lịch Phú Quốc hồi cuối năm 2023.

Anh Đức là thành viên trong hội bạn thân của Trấn Thành

Vợ Anh Đức cũng từng góp mặt trong phim điện ảnh của Trấn Thành

Ảnh: FBNV