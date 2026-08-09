Nữ ca sĩ cờ bạc nợ 15 tỷ đến mức phải ly thân chồng cầu thủ, nay nhan sắc tàn tạ héo úa không tin nổi

Màn lộ diện của nữ ca sĩ đình đám sau khi ly thân chồng cầu thủ đã khiến cho cả MXH không tin nổi vào mắt mình.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đình đám Hàn Quốc Shoo (thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) tiết lộ rằng cô và chồng - cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung đã ly thân được 4 năm. Cặp đôi chọn ly thân vì những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc.

Tới sáng 9/8, Shoo vừa có màn lộ diện gây xôn xao sau khi xác nhận ly thân chồng cầu thủ. Theo đó, chương trình Beauty Clinic Touch Me (đài Channel A) mới đây đã phát cảnh nữ ngôi sao tới bệnh viện kiểm tra tình trạng làn da. Trước ống kính, nữ ca sĩ đình đám khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo tàn tạ, héo úa tới mức khó lòng nhận ra.

Shoo gây sốc khi lộ diện với gương mặt xuống sắc đến mức khó tin. Ảnh: Naver

Trước đây, cô sở hữu diện mạo xinh đẹp, dễ chiếm được thiện cảm của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh: Nate

Shoo tự soi mình trong gương và kinh ngạc thốt lên: “Sao mặt tôi lại thành ra thế này?”. Ngay cả người quen cũng ngạc nhiên trước diện mạo của nữ ca sĩ sinh năm 1981 ở thời điểm hiện tại: “Khuôn mặt đã bị chảy xệ và có thể thấy rõ nếp nhăn ngay cả khi không cười nói”. Bác sĩ chuyên khoa cũng ngay lập tức đưa ra lời khuyên thẩm mỹ cho Shoo: “Có rất nhiều chỗ trên gương mặt cô cần phải can thiệp. Da bị chảy xệ, đang chùng xuống nghiêm trọng”. Shoo tỏ ra vô cùng sững sờ vì ngay chính cô cũng không ngờ được rằng tình trạng nhan sắc của mình ở hiện tại lại thảm hại tới mức như vậy.

Shoo thở dài khi tự soi mình trong gương. Ảnh: Nate

Ở 1 phân đoạn khác của chương trình Beauty Clinic Touch Me, các chuyên gia đã mổ xẻ những nguyên nhân chính khiến gương mặt Shoo thành ra như vậy. Thì ra suốt thời gian qua, nữ nghệ sĩ đã đích thân sửa chữa nhà cửa mà không hề đeo khẩu trang, đồng thời phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt ngoài trời. Thêm vào đó, cô còn có thói quen chỉ dùng mỗi 1 tờ khăn giấy tẩy trang để rửa mặt.

Còn nhớ cách đây không lâu, Shoo xác nhận ly thân ông xã Im Hyo Sung được 4 năm. Nguyên nhân của quyết định này đến từ nhiều phía. Đầu tiên, giữa vợ chồng cô phát sinh những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Ngoài ra, việc vợ chồng cô chọn ly thân còn bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của họ không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.

Cơ hội đến khi chồng Shoo đề cập rằng anh sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác. Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, và lập tức gọi cho 1 công ty chuyển nhà”. Sau đó, nữ ca sĩ đã cải tạo phòng cũ của chồng thành phòng ngủ cho con trai. Mặc dù không còn sống chung, Shoo nhấn mạnh rằng cô và nam cầu thủ Im Hyo Sung vẫn xem nhau như vợ chồng.

Chồng cô, cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung, hiện đang sống gần đó và thường xuyên dành thời gian về thăm vợ con vào mỗi dịp cuối tuần. Chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng sau khi quyết định ly thân, Shoo vui vẻ bày tỏ: “ Thực ra, như vậy khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cả gia đình vẫn thường xuyên tụ họp ăn uống và thậm chí còn đi du lịch cùng nhau nữa”.

Shoo xác nhận chuyện đã ly thân chồng sau ồn ào đánh bạc. Ảnh: Naver

Shoo thừa nhận rằng việc sống chung dưới 1 mái nhà liên tục đã khiến vợ chồng cô đôi lúc lâm cảnh khó xử. Nữ ca sĩ 8X giải thích rằng chồng cô thường xuyên cằn nhằn, khiến sự bực bội tích tụ theo thời gian. Điều thú vị là việc sống riêng thực sự đã cải thiện mối quan hệ giữa họ. Shoo cũng có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân hơn.

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, Shoo bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Sung gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ còn khiến Im Hyo Sung rất xấu hổ, bức xúc trong thời gian dài trước khi mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện.

Shoo (ngoài cùng bên trái) là thành viên của nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun