Sao Việt đối mặt kiện tụng 2023: Thùy Tiên bị đòi tiền tỷ, tranh chấp của gia đình cố NS Vũ Linh gây ồn ào

Năm 2023, câu chuyện các sao Việt phải ra hầu tòa nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông. Trong đó phải kể đến ồn ào kiện tùng của Hoa hậu Thùy Tiên - bà Đặng Thùy Trang, hay vụ ly hôn tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ, giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Ngoài ra, lùm xùm tranh chấp tài sản của người thân cố nghệ sĩ Vũ Linh đến nay vẫn gây xôn xao trên MXH.

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang kiện đòi 1,5 tỷ đồng

Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang. Đây cũng là lùm xùm lớn nhất mà Thùy Tiên phải đối mặt kể từ khi nổi tiếng.

Theo đơn khởi kiện, bà Đặng Thùy Trang cho biết tháng 6/2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017 nên Hoa hậu Thùy Tiên đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3. Đến ngày 12/7/2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang bán ô tô, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên. Ngày đưa tiền cho Thùy Tiên, chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho Thùy Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; Thùy Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo biên bản xác nhận nợ, Hoa hậu Thùy Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng đều phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ (ngày 21/7/2018), Thùy Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang. Từ đó, bà Trang đề nghị TAND quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng (1,5 tỷ tiền nợ, hơn 900 triệu đồng thu nhập bị mất, gần 15 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần). Đồng thời, buộc Hoa hậu Thùy Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn.

Hoa hậu Thùy Tiên dính vào lùm xùm với bà Đặng Thùy Trang và sau cùng thắng kiện

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5, nguyên đơn rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường hơn 900 triệu đồng thu nhập bị mất; giữ nguyên yêu cầu đòi Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ và gần 15 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần nhưng lại không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh về hậu quả. Bà Trang sau đó đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Đến tháng 11, phiên tòa phúc thẩm của vụ kiện tụng này đã diễn ra. Đại diện VKS đồng ý với TAND quận Gò Vấp, đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm: Không có căn cứ buộc bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng cùng các yêu cầu khác cho bà Đặng Thuỳ Trang. Sau phiên tòa phúc thẩm, Thùy Tiên đã thắng kiện.

Bà Đặng Thùy Trang bị bác đơn kháng cáo ở phiên tòa phúc thẩm

Vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức kéo dài hơn 1 năm, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông. Trong năm 2023, cả hai liên tục đối diện với nhau tại các phiên phúc thẩm để trình bày quan điểm, mong muốn được chăm sóc và nuôi dưỡng cả 2 con (1 trai 1 gái) sau khi ly hôn.

Đến cuối tháng 9/2023, sau nhiều lần hoãn, phiên tòa ly hôn của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đã có kết quả cuối cùng. Theo đó, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án ở phiên toà sơ thẩm. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi dưỡng bé gái đầu lòng còn chồng cũ phụ trách chăm sóc con trai. Cô cũng được chồng cũ cấp dưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con gái. 2 bên có quyền được thăm nom các con như mong muốn và thoả thuận.

Diệp Lâm Anh nhiều lần phải hầu tòa, mong muốn giành quyền nuôi dưỡng cả 2 con nhưng bất thành

Vụ tranh chấp thừa kế của gia đình cố NSƯT Vũ Linh

Nghệ sĩ Vũ Linh và con gái - Hồng Loan

Sau khi "ông hoàng cải lương" Vũ Linh qua đời, nội bộ gia đình cố nghệ sĩ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp quyền thừa kế tài sản.

Cụ thể, bà Võ Thị Hồng Nhung (nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) đề nghị TAND quận Phú Nhuận hủy văn bản bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) khai nhận tài sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Những tài sản này gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm và một ô tô, những tài sản này đã được sang tên cho Hồng Loan. Bà Nhung còn yêu cầu hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015 đối với nhà số 5 Đoàn Thị Điểm về nội dung sang tên cho Hồng Loan.

Ngoài ra, bà Nhung mong tòa chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh gồm: hai thửa đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức) và nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh). Bà Nhung yêu cầu được hưởng một nửa.

Mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung - Hồng Phượng

Sau khi vụ án được thụ lý, đầu tháng 8, phía Hồng Loan có yêu cầu phản tố. Theo đó, con gái "ông hoàng cải lương" yêu cầu nguyên đơn và bà Hồng Phượng (cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản khỏi căn nhà đứng tên mình (địa chỉ số 5, Đoàn Thị Điểm).

Hiện tại, vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố NSƯT Vũ Linh vẫn đang chuẩn bị được xét xử, tòa án và các bên liên quan đang giải quyết theo quy định pháp luật.

Vụ tranh chấp tài sản 288 tỷ đồng sau ly hôn giữa đại gia Đức An và cựu người mẫu Ngọc Thúy

Đại gia Đức An đăng ký kết hôn với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, hai người ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam gồm: cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết... vì cho rằng tài sản "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên phải nhờ vợ đứng tên sở hữu. Tổng giá trị tài sản tương đương 288 tỷ đồng.

Ông Đức An cho biết đã nhiều lần gửi về cho vợ cũ tổng cộng 13 triệu USD để mua các tài sản ở Việt Nam. Do đó, đối với các tài sản còn lại gồm khoảng 30 bất động sản tại nhiều địa phương và cổ phần tại các công ty, phía ông Đức An yêu cầu tòa giao lại, để sang tên cho 2 con gái chung với Ngọc Thúy. Trong khi đó, phía Ngọc Thúy không đồng ý, cho rằng đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nên đề nghị chia đôi.

Đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Đến đầu tháng 11/2023, TAND TP.HCM đã tuyên án cuối cùng với vụ kiện này. Theo Hội đồng xét xử, tài sản tranh chấp giữa ông An và bà Thúy là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên đó là tài sản chung. Trong đó, bà Thúy thực hiện phần lớn các giao dịch nên có công sức đóng góp trong việc tạo lập tài sản và là người quản lý tài sản chung. Từ đó, HĐXX quyết định chia đôi số tài sản tranh chấp cho cả 2.