Sao teen đình đám qua đời ở tuổi 32, 5 tháng sau chồng mất theo cách tương tự tạo bí ẩn khó hiểu nhất Hollywood

Brittany Murphy là 1 trong những diễn viên siêu hot thập niên 1990-2000. Nữ diễn viên sinh năm 1977 nổi tiếng với loạt phim đình đám như Clueless, Yêu Là Cưới, 8 Mile, Sin City, Riding in Cars with Boys... Thế nhưng vào năm 2009, Brittany Murphy bất ngờ qua đời ở tuổi 32, để lại sự tiếc thương trong lòng khán giả. Đáng chú ý, chồng cô cũng chỉ qua đời sau đó 5 tháng. Đến nay, cái chết của đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn là 1 trong những bí ẩn khó có lời giải tại Hollywood.

Nhanh chóng thành sao teen siêu hot nhưng trượt dài trong hào quang

Brittany Murphy sinh này 10/11/1977 tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã được mẹ đào tạo để trở thành ngôi sao toàn năng. Mỹ nhân này miệt mài tập luyện ballet, thanh nhạc và cả kịch nói. Mẹ Brittany sẵn sàng bán nhà để chuyển đến Hollywood cùng con gái phát triển sự nghiệp. Còn cô bé nhỏ kháo khát được trở thành diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, như những thần tượng đình đám đương thời Judy Garland, Barbara Streisand và Diana Ross.

Khi mới 9 tuổi, Brittany Murphy đã có màn ra mắt tại nhạc kịch Những Người Khốn Khổ. Năm 14 tuổi, cô tham gia series truyền hình Drexell’s Class. Tên tuổi Brittany Murphy dần vụt sáng với Clueless, Girl, Interrupted, 8 Mile, Sin City... Bên cạnh đó, nhan sắc và phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng nhận được sự yêu thích từ giới trẻ. Có thể nói rằng Brittany Murphy chính là 1 trong những sao teen hàng đầu nước Mỹ vào thập niên 1990.

Brittany Murphy là sao teen siêu hot thập niên 1990

Ở thời đỉnh cao, cô có nhan sắc chuẩn búp bê lay động lòng người

Tiếc rằng ánh hào quang showbiz đã làm thay đổi Brittany Murphy. Khi sự nổi tiếng đến quá dễ dàng, cô dần sa đà vào rượu và ma túy. Sau khi thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo, nữ diễn viên bị phụ thuộc vào biệt dược giảm đau. Cô nhanh chóng nghiện thuốc giảm đau và không thể sống thiếu loại thuốc này.

Đời tư của mỹ nhân sinh năm 1977 cũng đầy bất ổn. Theo bạn bè kể lại, Brittany thiếu khả năng tự lập nhưng lại sống 1 mình. Cô luôn bị phụ thuộc tình cảm vào bạn trai, chia tay người này là liền phải có người mới thay thế. Nữ diễn viên cứ thế mê mải hẹn hò và trải qua vài lần đính hôn. Đời tư lộn xộn và chứng nghiện thuộc giảm đau dần khiến sự nghiệp của Brittany Murphy đi xuống.

Cuộc hôn nhân mở ra bi kịch

Vào tháng 4/2007, Brittany Murphy chính thức kết hôn với Simon Monjack. Simon Monjack là biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Anh, sinh năm 1970. Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ đánh dấu giai đoạn mới hạnh phúc trong đời Brittany Murphy. Nhưng không, nó chỉ mở ra bi kịch mới.

Simon Monjack có bản tính ghen tuông và chiếm hữu, luôn muốn kiểm soát vợ chỉ thuộc về riêng mình. Làm vợ Simon Monjack chưa lâu, Brittany Murphy đã vướng phải ồn ào đầu tiên. Sao teen đình đám 1 thời bị đuổi khỏi phim trường The Caller chỉ sau vài ngày khởi quay. Tất cả là bởi Simon Monjack đã uống rượu say, bám vợ không rời nửa bước và còn gây gổ với đoàn làm phim. Để yên ổn quay phim, đoàn làm phim đành phải cắt vai của Brittany Murphy.

Chồng Brittany Murphy là người có bản tính ghen tuông và chiếm hữu vợ

Tâm lý và thể chất Brittany Murphy đi xuống thấy rõ sau khi kết hôn. Vào năm 2008 - 2009, nhiều tạp chí từ chối đăng ảnh Brittany do cô quá gầy, như "bộ xương di động" và có thể gây ảnh hưởng xấu tới người hâm mộ. Brittany Murphy cho biết cô mắc hội chứng sợ ăn, buồn bã thừa nhận "Thân hình tôi gầy hơn so với ý muốn" trong lần cuối xuất hiện trước công chúng ngày 3/12/2009. Mỹ nhân Clueless còn tiết lộ dự định chạy trốn khỏi Hollywood, chuyển đến New York để sống lại những kỷ niệm tuổi thơ và bắt đầu giai đoạn mới trong đời.

Nữ diễn viên gầy gò, ốm yếu trong những ngày cuối đời

Cái chết bí ẩn rúng động Hollywood

Nhưng chưa kịp chạy trốn khỏi Hollywood, Brittany Murphy đã qua đời trong sự bàng hoàng và thương tiếc của công chúng. Đầu giờ sáng ngày 20/12/2009, mẹ Brittany Murphy phát hiện con gái bất tỉnh dưới vòi hoa sen trong phòng tắm. Bà lập tức gọi cấp cứu nhưng con gái không qua khỏi. Khi trút hơi thở cuối cùng, Brittany Murphy mới 32 tuổi và còn nhiều dự định trong tương lai.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết cho rằng cái chết của Brittany Murphy đến từ loại biệt dược giảm đau đã cướp đi mạng sống của Michael Jackson: "Chúng tôi đã nói với nhau rằng sớm muộn Brittany cũng gặp nạn". Người hâm mộ thì buộc tội chồng nữ diễn viên gây ảnh hưởng xấu đến vợ, nhất là khi vị đạo diễn này ban đầu không đồng ý khám nghiệm tử thi. Nhưng vị đạo diễn này lên tiếng khẳng định Brittany không nghiện ngập và vợ chồng anh có cuộc sống hạnh phúc. Hơn 1 tháng sau, cảnh sát đưa ra kết luận Brittany Murphy qua đời vì viêm phổi, thiếu máu và dùng biệt dược kê đơn quá liều.

Cái chết của Brittany Murphy gây chấn động Hollywood

Tuy nhiên bi kịch chưa dừng lại tại đây. 5 tháng sau, chồng Brittany Murphy đột tử theo cách tương tự. Gia đình Brittany Murphy đã yêu cầu điều tra lại và đề nghị đơn vị trung lập thứ 3 can thiệp vào vụ án. Tòa án chấp nhận cho đơn vị này kiểm tra giám định pháp y. Theo đó, trong cơ thể của 2 vợ chồng có rất nhiều kim loại nặng.

Từ đây, có nhiều thuyết âm mưu xuất hiện, cho rằng đôi vợ chồng nổi tiếng bị đầu độc. Thậm chí còn có tin đồn thủ phạm là mẹ của Brittany Murphy, bà ra tay để che giấu cuộc tình vụng trộm với con rể. Bố đẻ của nữ diễn viên tin vào giả thuyết cô bị đầu độc và nhiều năm thuê thám tử tư điều tra vụ việc. Bất chấp nhiều nghi vấn, cảnh sát và thám tử vẫn không thể làm rõ được sự thật về cái chết của vợ chồng Brittany Murphy.

Simon Monjack qua đời sau vợ chỉ 5 tháng

Đến năm 2014, bộ phim tài liệu What Happened, Brittany Murphy? đã lật lại vụ án và hé lộ những điều công chúng chưa biết. Theo tiến sĩ bệnh học Richard Shepherd, rất có thể nữ diễn viên đã sống sót nếu được đưa đi cấp cứu từ trước đó 24h, khi cô lên cơn khó thở lần đầu tiên. Bi kịch của Brittany Murphy đến từ việc cô quá ám ảnh với paparazzi. Nữ diễn viên luôn gặp ảo giác rằng có người theo dõi bên ngoài cửa nhà. Cô sợ hãi, tự cô lập và sống khép kín nên không đến bệnh viện khi bị lên cơn khó thở.

Tiến sĩ không đổ lỗi cho mẹ của Brittany Murphy không đưa con gái đi bệnh viện sớm, bởi lẽ bà không biết bệnh tình của cô rất nghiêm trọng. Những ngày cuối đời, Brittany Murphy dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc chống âu lo, thuốc ho... Những loại thuốc này khi được dung nạp vào cơ thể nữ diễn viên đã trở thành chất độc chết người. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thuyết âm mưu quanh cái chết của vợ chồng Brittany Murphy, biến đây thành 1 trong những bí ẩn khó giải nhất Hollywood.