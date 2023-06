Sao Sex And The City cảm thấy bị ghẻ lạnh sau cáo buộc tấn công tình dục

Theo một nguồn tin nói với RadarOnline trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu (giờ Mỹ) thì Chris Noth - người được biết đến với vai diễn Mr. Big trong Sex And The City - tin rằng dàn diễn viên của phim này nợ ông một lời xin lỗi, vì thái độ lạnh nhạt của họ với ông.

"Anh ấy không được mời đến các bữa tiệc của họ. Anh ấy không nhận được thiệp chúc mừng hay tin nhắn chúc mừng sinh nhật" - người trong cuộc tuyên bố về Noth và các bạn diễn cũ của ông là Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis.

"Anh ấy thắc mắc tại sao Sarah Jessica Parker và đoàn của cô ấy tiếp tục bỏ rơi anh ấy trong sự lạnh lẽo như vậy" - nguồn tin nói thêm.

(Ảnh: GC Images)

Nguồn tin khẳng định rằng Noth, 68 tuổi, cảm thấy bị các thành viên cũ của ông coi thường vì ông chưa bao giờ bị buộc tội và ông cho rằng các trường hợp quan hệ tình dục với những người tố cáo ông đều là sự đồng thuận.



Vào năm 2021, Chris Noth bị nhiều phụ nữ buộc tội tấn công tình dục họ chỉ vài ngày sau khi bộ phim Sex And The City khởi động lại với phần ngoại truyện And Just Like That ra mắt. Trước những cáo buộc, Chris kịch liệt bác bỏ.

"Những lời buộc tội chống lại tôi của những cá nhân mà tôi đã gặp nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước là hoàn toàn sai sự thật" - Noth nói trong một tuyên bố vào tháng 12 năm 2021 và nói thêm - "Những câu chuyện này có thể đã xảy ra từ 30 năm trước hoặc 30 ngày trước... Các cuộc gặp gỡ đều có sự đồng thuận".

"Thật khó để không đặt câu hỏi về thời điểm ra mắt của những câu chuyện này. Tôi không biết chắc tại sao bây giờ chúng lại nổi lên, nhưng tôi biết điều này: Tôi không tấn công những phụ nữ này".

Bất chấp sự phủ nhận của Chris, nam diễn viên đã bị phản ứng dữ dội và sự nghiệp của ông lập tức bị ảnh hưởng. Chris đã bị sa thải khỏi chương trình The Equalizer và quảng cáo của ông cho Peloton đã bị loại bỏ. Ông cũng bị đuổi khỏi công ty quản lý của mình, A3 Artists, giữa vụ bê bối.

Nhân vật của Noth đã bị giết trong tập đầu tiên của phần ngoại truyện và trước những lời buộc tội, vai khách mời theo lịch trình của ông trong tập cuối của Phần 1 đã bị cắt.

Parker và các bạn diễn Nixon và Davis đã lên tiếng về cáo buộc tấn công tình dục chống lại Noth trong một tuyên bố chung sau khi tin tức được đưa ra: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe những cáo buộc chống lại Chris Noth. Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ đã tiến lên và chia sẻ những trải nghiệm đau đớn của họ. Chúng tôi biết đó hẳn là một việc rất khó thực hiện và chúng tôi khen ngợi họ vì điều đó".

Cynthia Nixon, Kristin Davis và Parker. (Ảnh: GC Images)

Vào tháng 5 năm 2022, Parker thừa nhận rằng cô đã không nói chuyện với Noth kể từ khi các cáo buộc được đưa ra.