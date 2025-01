Sao phim Sex And The City có cách dạy con tuổi dậy thì độc đáo - Gói gọn trong 2 TỪ mà hiệu quả bất ngờ

Molly Shannon (sinh năm 1964) là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: A Good Person, The Other Two, The Grinch,...

Trong loạt phim Sex And The City đình đám của HBO, cô vào vai Lily Martin - một nhà xuất bản lớn có hứng thú chuyển thể chuyên mục của nữ chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) thành một cuốn sách,... Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn trong bộ phim, nữ diễn viên vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên và biểu cảm thần thái.

Hiện tại, ở tuổi 60, nữ diễn viên đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng chồng là nhà mỹ thuật Fritz Chesnut và hai con Stella Shannon Chesnut và Nolan Shannon Chesnut. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ về cách cô nuôi dạy hai người con đang ở độ tuổi dậy thì khiến nhiều người thán phục.

Nuôi dạy con tuổi dậy thì - Bài toán đau đầu của nhiều bậc cha mẹ

Theo nhiều nhà nghiên cứu cho biết, con người khi đến độ tuổi dậy thì (từ 13 - 19 tuổi) thường có những phản ứng tâm trạng, sinh lý thất thường. Do đó, nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy khó khăn trong việc gắn bó, kết nối tình cảm với con cái.

Thậm chí, nếu cha mẹ không dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu con cái khiến con cảm thấy tủi thân, hình thành nên tâm lý tiêu cực. Từ đó, những cãi vã, xung đột trong gia đình có xu hướng ngày càng tăng cao, tạo ra rào cản lớn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Developmental Psychology của Đại học bang Pennsylvania, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các thanh thiếu niên sẽ cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ nhiều hơn trong những năm đầu tuổi dậy thì.

Bên cạnh đó, khi nhận được đủ tình yêu thương của phụ huynh trong độ tuổi dậy thì, các con cũng sẽ gần gũi hơn với cha mẹ khi họ dần bước sang tuổi 20. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 1.631 người tham gia từ Pennsylvania và Iowa. Qua đó, những người tham gia sẽ tham gia các cuộc khảo sát khi còn là thanh thiếu niên và thực hiện điều này một lần nữa vào năm họ 22 tuổi.

Do đó, tại một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên Molly Shannon cho biết các bậc cha mẹ nên coi con mình như những người bình thường khác, không nên có tâm lý lo sợ khi các con đang dần trở thành thanh thiếu niên. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, nếu các bậc phụ huynh thường xuyên xảy ra xung đột với con cái ở độ tuổi dậy thì, họ nên xem xét lại cách nuôi dạy con của mình.

Bí quyết dạy con tuổi dậy thì chỉ gói gọn trong 2 từ

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm: "Tôi luôn nghĩ cách để hoàn thiện bản thân và trở thành một người mẹ tốt hơn để tránh những xung đột không đáng có hoặc những điều tương tự đối với con cái. Vì vậy, tôi luôn đọc những tựa sách với chủ đề tâm lý học, self-help,...Tôi cảm thấy những quyển sách với các chủ đề này thú vị, giúp tôi học hỏi được nhiều điều".

Thông qua việc đọc sách, nữ diễn viên cho biết điều quan trọng để nuôi dạy con cái tuổi dậy thì phải bắt đầu bằng ĐỒNG CẢM. Cô cho biết: "Hầu hết thời gian, các con chỉ muốn được lắng nghe. Do đó, tôi luôn cố gắng thực hiện điều này. Đồng thời, tôi cũng chia sẻ với các con một câu chuyện song song khi tôi ở độ tuổi dậy thì".

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đưa thêm lời khuyên rằng cha mẹ không nên có thái độ tệ đối với việc nuôi dạy con cái tuổi dậy thì: "Họ nên xem đây là một điều tuyệt vời".

Nhiều cha mẹ cảm thấy khó khăn đối với việc nuôi dạy con tuổi mới lớn. Tuy nhiên, cách cha mẹ tiếp cận con đúng đắn sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái bền chặt.