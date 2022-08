Sao nhí xinh xắn lớn lên thành "hiện tượng phòng vé": Sống kín tiếng, nhan sắc thay đổi ngỡ ngàng

10 tuổi đã nổi danh vì năng lực nổi trội

Shim Eun Kyung là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1994. Ngay từ năm 9 tuổi cô đã đến với điện ảnh thông qua một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình Jewel in the Palace. Một năm sau đó, Shim Eun Kyung liên tục được xuất hiện trong hàng loạt các bộ phim truyền hình đình đám như Sweet Bunshay, Lovers in Prague, Hwang Jin Yi,...

Shim Eun Kyung trong bộ phim Hwang Jin Yi

Những năm đầu sự nghiệp của Shim Eun Kyung vô cùng thuận lợi. Cô bé được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và diễn xuất không thua gì các anh chị lớn trong nghề. Nhờ vậy mà sau 4 năm vào nghề, Shim Eun Kyung đã có vai chính điện ảnh đầu tiên ở bộ phim Hansel and Gretel, khi đó cô mới chỉ 13 tuổi. Đây là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị và diễn xuất của Shim Eun Kyung được đánh giá là khiến người xem ám ảnh.



Shim Eun Kyung và Jin Ji Hee ở Hansel and Gretel

Sau bộ phim này, sự nghiệp điện ảnh của Shim Eun Kyung cũng thuận lợi hơn. Cô liên tục có vai chính và khẳng định được dấu ấn riêng của bản thân trên màn ảnh rộng.



Lớn lên tỏa sáng rực rỡ, trở thành ngôi sao phòng vé xứ Hàn

Nếu nhiều sao nhí khác khi lớn lên sẽ gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân thì sự nghiệp của Shim Eun Kyung lại vô cùng thuận lợi. Năm 2011, cô đóng chính trong bộ phim Sunny (bản gốc của Tháng Năm Rực Rỡ) và lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh một diễn viên trưởng thành. Thành công vang dội của bộ phim đã giúp Shim Eun Kyung xóa bỏ hình tượng sao nhí, trở thành ngôi sao phòng vé mới của màn ảnh Hàn.

Phim Sunny

Sự nghiệp của Shim Eun Kyung tỏa sáng hơn bao giờ hết khi cô góp mặt trong bom tấn phòng vé Miss Granny (bản gốc của Em Là Bà Nội Của Anh). Trong phim, Eun Kyung phải hóa thân vào một vai diễn hết sức khó nhằn với độ tuổi của cô: một cụ bà hồi xuân, thân xác đôi mươi nhưng linh hồn vẫn là của một bà lão. Vai diễn khó nhằn nhưng Shim Eun Kyung lại chinh phục nó một cách dễ dàng, đặc biệt vẻ ngoài tươi trẻ tràn đầy sức sống của cô đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng đẹp. Bộ phim thành công vang dội, bán được hơn 8,46 triệu lượt vé tại Hàn Quốc và thu về 47,5 triệu USD, đưa tên tuổi của Shim Eun Kyung lên một tầm cao mới.



Phim Miss Granny

Sau Miss Granny, Shim Eun Kyung vẫn liên tục khẳng định bản thân ở các vai diễn khác nhau, mỗi vai lại là một màu sắc không trùng lặp. Cô gái trẻ cũng không ngần ngại thể hiện mình là một người khá tham vọng khi bày tỏ ước muốn trong tương lai sẽ được thử sức với vai trò đạo diễn.



Nhan sắc thay đổi ngỡ ngàng, lấn sân sang thị trường Nhật Bản

Nổi tiếng là vậy nhưng Shim Eun Kyung lại không được đánh giá quá cao về nhan sắc. Với chiều cao hạn chế, gương mặt bầu bĩnh, cô lạc lõng giữa một rừng những mỹ nhân chân dài, mặt vline. Thế nhưng chính điều này lại khiến cô nổi bật với vẻ tự nhiên, thuần khiết, luôn trong trẻo như tuổi đôi mươi. Mấy năm gần đây, theo dõi Shim Eun Kyung khán giả sẽ phải ngạc nhiên bởi sự thay đổi của cô. Cô cắt tóc ngắn, theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ, không còn là nữ sinh ngây ngô, trong trẻo một thời.

Shim Eun Kyung trong bức hình gần đây

Không chỉ thay đổi phong cách, Shim Eun Kyung còn thay đổi luôn thị trường hoạt động. Mấy năm gần đây, cô chủ yếu toàn đóng phim ở Nhật Bản với những tác phẩm nổi bật như A Garden of Camellias, Shichinin no Hisho, Anonymous,...

Shim Eun Kyun ở bộ phim Nhật A Garden of Camellias

Nguồn ảnh: Hancinema