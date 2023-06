Sao nhí "gây sốt" nhất phim Hàn hiện nay, xinh như búp bê còn diễn quá đỉnh

Sự trở lại của "chàng hậu" Shin Hye Sun trong dự án mới Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) đang thu hút sự chú ý của khán giả. Lên sóng 2 tập đầu, phim ghi nhận rating khả quan và nhận được nhiều lời khen về cốt truyện. Thế nhưng, Shin Hye Sun lại không phải cái tên đang được khen nhiều nhất, mà là sao nhí xinh đẹp đóng cùng cô.

Trong phim, Park So Yi vào vai nữ chính Ban Ji Eun lúc nhỏ. Cô nàng gây ấn tượng mạnh khi thể hiện hình tượng nữ chính khi trải qua nhiều kiếp, nhiều cuộc đời và có nhiều tài năng khác nhau. Từ nhảy flamenco đến tài nghệ ngôn ngữ, sao nhí Park So Yi đều thể hiện khá tròn trịa.

Sao nhí Park So Yi thể hiện nhiều kiểu vai trong phim

Đặc biệt diễn xuất của cô bé được đánh giá cao khi thể hiện được tinh thần một đứa trẻ đã chuyển kiếp nhiều lần và trở nên thành thục với cuộc sống. Cảm xúc của nàng sao nhí được Koreaboo đánh giá là nhỉnh hơn cả Shin Hye Sun, ít nhất là trong 2 tập đầu tiên này.



Diễn xuất của sao nhí được đánh giá cao, thậm chí nổi bật không kém Shin Hye Sun

Với khán giả xem phim Hàn, Park So Yi là sao nhí khá quen mặt và tiếng tăm. Sinh năm 2012, Park So Yi ghi điểm khi góp mặt trong hơn 20 bộ phim chỉ trong 6 năm đầu hoạt động. Nổi bật nhất là một số dự án như Ác Quỷ Đối Đầu, Law School...hay nổi bật nhất là Cục Nợ Hoá Cục Cưng, khi cô nàng đánh bại 300 ứng viên để đóng bản nhí của Ha Ji Won.



Hiện tại ở tuổi 11, Park So Yi vẫn là sao nhí được săn đón nhờ nhan sắc xinh như búp bê, cùng với đó là diễn xuất thăng dạng dần theo năm tháng. Tuy vậy, chưa rõ liệu cô bé có tiếp tục góp mặt trong các tập tiếp theo của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 hay không.

Nhan sắc tựa búp bê của sao nhí Park So Yi

Ảnh: Naver