Sao nhí đột ngột qua đời ở tuổi 16: Nguyên nhân giống với Từ Hy Viên?

Mới đây, truyền thông nước ngoài gây bàng hoàng khi báo tin dữ, sao nhí đình đám một thời Weston Jr đã qua đời ở tuổi 16. Mẹ của Weston Jr – cô Whitney Purvis nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi! Weston đáng yêu của tôi đã 'đi' rồi. Thằng bé mới 16 tuổi thôi! Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn và bất công đến như vậy. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra, tôi hi vọng đây không phải sự thật. Chẳng ngôn từ nào có thể nói hết sự đau khổ của tôi lúc này. Những ngày tháng tiếp theo tôi biết sống thế nào đây".

Theo Whitney, cậu bé Weston Jr mắc phải bệnh cảm và biến chứng thành viêm não, khiến con trai cô đột ngột qua đời.

Được biết, Whitney Purvis từng mang thai ngoài ý muốn với bạn trai Weston Sr khi mới 16 tuổi. Cô tham gia show truyền hình thực tế nổi tiếng của nước Mỹ 16 and Pregnant và vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành bà mẹ tuổi teen hot hit lúc bấy giờ. Cậu bé Weston Jr được sinh ra vào ngày 2/4/2009 và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Có thể nói, cậu bé Weston Jr đã lớn lên dưới sự chứng kiến của công chúng, là sao nhí quốc dân được yêu thích nhờ vẻ ngoài dễ thương, tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu. Cậu bé còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình cũng như tham gia các tiết mục phỏng vấn. Việc Weston Jr đột ngột qua đời ở tuổi 16 khiến dân tình vô cùng bàng hoàng.

Cậu bé Weston Jr rất ngoan và dễ thương.

Có người suy đoán, có thể do cậu bé vốn có sức đề kháng yếu do là trẻ sinh non. Cũng nhiều ý kiến cho rằng trường hợp của sao nhí nước Mỹ có nhiều điểm tương tự với nữ diễn viên đình đám Hoa ngữ Từ Hy Viên.

Được biết, vào tháng 2 năm nay, Từ Hy Viên đã khiến cả làng giải trí xứ Trung phải bàng hoàng khi qua đời ở tuổi 49 vì biến chứng của căn bệnh cúm. Tình hình sức khỏe của nữ diễn viên Vườn Sao Băng chuyển biến xấu cực kỳ nhanh chóng, khiến gia đình chẳng kịp trở tay và đành ngậm ngùi nhìn cô sang thế giới bên kia.

Nhìn vào trường hợp của cậu bé Weston Jr và Từ Hy Viên, không ít cư dân mạng phải thót tim và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bệnh cảm cúm - căn bệnh tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có thể dẫn đến những biến chứng khó lường.

Weston Jr và Từ Hy Viên.

Sau khi sinh Weston Jr, Whitney Purvis và Weston Sr chia tay rồi lại tái hợp, họ có với nhau bé trai thứ hai River vào năm 2014. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi lại đường ai nấy đi.

Theo trang TMZ, Whitney mất quyền nuôi nấng cả hai cậu con trai và từng bị cáo buộc vào năm ngoái vì không trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Bố của 2 bé - Weston Sr cũng nhiều lần bị bắt vì lái xe không giấy phép. Ngoài ra, cả Whitney và Weston Sr đều bị cơ quan chức năng mời "bàn công chuyện" vì đập phá thiết bị điện tử vào năm 2012.

Nguồn: 163