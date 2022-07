Sao nhí Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 lột xác thành mỹ nhân sau 9 năm, nhảy nhạc BLACKPINK đỉnh đến mức gây sốt

9 năm sau thành công của bộ phim điện ảnh Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, ai nấy vẫn không thể quên cô bé từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả - Kal So Won. Sao nhí đình đám năm nào giờ đây đã 16 tuổi và được dự đoán trở thành nữ diễn viên đầy hứa hẹn của màn ảnh Hàn Quốc. Kal So Won sinh năm 2006, lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2012 và ghi được dấu ấn 1 năm sau đó với vai diễn Ye Seung trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7.

Năm 2014, cộng đồng mạng dậy sóng khi nữ diễn viên đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment. Công chúng đặt niềm tin cô bé sẽ trở thành mỹ nhân màn ảnh trong tương lai không những bởi khả năng diễn xuất ấn tượng từ nhỏ mà còn bởi nhan sắc vô cùng nổi bật. Và mới đây, hình ảnh của So Won ở tuổi 16 không khỏi khiến công chúng ngỡ ngàng. Thậm chí xuất hiện trong clip nhảy cover How You Like That của BLACKPINK, So Won đã khiến netizen phát sốt vì ngoại hình lột xác xinh xắn đến bất ngờ.

Sao nhí đình đám ngày nào...

... đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp

Gương mặt thanh tú, là phép cộng nhan sắc hoàn hảo giữa Kim Yoo Jung và Sana (TWICE)

Không còn là nhóc tỳ ngây thơ đáng yêu với đôi má phính, Kal So Won đã "dậy thì thành công", ngày càng trưởng thành và ra dáng thiếu nữ. Ở tuổi 16, cô bé trổ mã, ngày càng xinh đẹp, cuốn hút khi sở hữu khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng làn da trắng sáng. Đôi mắt 2 mí to tròn sống động, đôi môi nhỏ, sống mũi cao đáng ghen tỵ là những điều khiến người đối diện mê mẩn khi ngắm nhìn Kal So Won.

Tổng thể nhan sắc trong sáng, dịu dàng, ngọt ngào và đầy thiện cảm của Kal So Won được netizen khen ngợi hết lợi, thậm chí còn được ví là phép cộng hoàn hảo giữa gương mặt của 2 mỹ nhân nổi tiếng - Kim Yoo Jung và Sana (TWICE). Quả thực, càng chiêm ngắm diện mạo của So Won, khán giả lại càng nhận ra những nét đẹp tương đồng, hao hao 2 sao nữ đình đám.

Vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của Kal So Won "đốn tim" khán giả

Kal So Won đẹp dịu dàng khả ái trong mọi góc độ

Kal So Won được kì vọng sẽ trở thành mĩ nhân thành công trên màn ảnh trong tương lai. Hiện tại, cô nàng diễn viên tuổi teen này đã dậy thì rất thành công và đủ sức khiến khán giả phải trầm trồ vì nhan sắc vượt trội

Trên trang cá nhân, sao nhí đình đám thường xuyên khoe ảnh đời thường đẹp trong sáng, đáng yêu đúng độ tuổi

Vẻ đẹp của Kal So Won là sự kết hợp của 2 đàn chị đình đám Kim Yoo Jung và Sana (TWICE)

Bên cạnh đó, sao nhí nổi tiếng một thời còn gây ấn tượng với chiều cao nổi trội cùng đôi chân thon dài, nuột nà ấn tượng

Kal So Won có cả gương mặt và vóc dáng đẹp

Gây bão mạng với màn khoe vũ đạo cực đỉnh trong How You Like That của BLACKPINK

Vốn là nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment, người hâm mộ rất mong ngóng màn tương tác của Kal So Won với các nghệ sĩ đình đám của công ty như BLACKPINK, BIGBANG, WINNER... Mới đây, sao nhí sinh năm 2006 đã đăng video ngắn trên Instagram cá nhân khoe vũ đạo cực mượt khi nhảy bài hát How You Like That của BLACKPINK cùng bạn bè tại trường học.

Với lợi thế về ngoại hình, vóc dáng, thần thái cùng với sự tự tin trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhiều người đánh giá Kal So Won nổi bật, thu hút, vũ đạo uyển chuyển không kém gì một idol chuyên nghiệp. Màn cover của nữ diễn viên đã gây sốt trên các diễn đàn mạng, nhiều người đặt câu hỏi: "Sẽ ra sao nếu Kal So Won ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc nữ nhà YG?".

Clip nhảy How You Like That của Kal So Won gây bão mạng xã hội

Kal So Won nhảy uyển chuyền, thần thái cuốn hút không kém cạnh idol chuyên nghiệp

Nhiều người thậm chí còn kỳ vọng rằng Kal So Won sẽ trở thành idol và "em gái BLACKPINK"

Nguồn ảnh, clip: Instagram

https://kenh14.vn/sao-nhi-dieu-ky-dieu-o-phong-giam-so-7-lot-xac-thanh-my-nhan-sau-9-nam-nhay-nhac-blackpink-dinh-den-muc-gay-sot-20220723175925374.chn