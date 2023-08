Sao nhí Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 lột xác ấn tượng sau 10 năm, chung nhà BLACKPINK với visual xinh như idol

Vào năm 2013, bộ phim điện ảnh Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Bên cạnh 2 tên tuổi đình đám Park Shin Hye, Ryu Seung Ryong, sao nhí Kal So Won để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem và góp phần không nhỏ vào thành công của tác phẩm này. Đến nay, tròn 10 năm trôi qua, cô bé đáng yêu Ye Seung năm nào đã trở thành thiếu nữ với màn lột xác ấn tượng về ngoại hình.

Mới đây, công ty chủ quản YG đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh profile của Kal So Won ở tuổi 17. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã nhận được sự chú ý lớn của netizen xứ Hàn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Kal So Won gây ấn tượng với gương mặt khả ái cùng khí chất dịu dàng, trầm ổn. Nhiều người không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại sao nhí đình đám này. Đặc biệt, netizen cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự lột xác của Kal So Won và thậm chí, một số ý kiến còn nhận xét visual của cô nàng không hề thua kém các idol Kpop gen 4 hiện nay.

YG chia sẻ loạt ảnh profile mới của sao nhí đình đám Kal So Won trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7. Gương mặt xinh đẹp và khí chất diễn viên nổi bật của cô nàng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen xứ Hàn

So với hình ảnh cô bé Ye Seung 10 năm trước, giờ đây Kal So Won đã trở thành cô thiếu nữ 17 tuổi sở hữu nhan sắc ấn tượng với những đường nét khả ái trên gương mặt như đôi mắt to long lanh, sống mũi cao thẳng và đôi môi xinh xắn

Đặc biệt, nụ cười nhẹ nhàng của Kal So Won cũng dễ dàng chiếm được tình cảm của người hâm mộ

Visual sắc nét hiện tại của Kal So Won không hề thua kém các idol Kpop. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng gương mặt cô nàng có nét tương đồng với Sana (TWICE)

Kal So Won sinh năm 2006, ra mắt với tư cách diễn viên nhí thông qua bộ phim truyền hình Nữ Phi Công Xinh Đẹp. Sau đó, tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn với vai chính trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 - một trong những bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại.

Năm 2014, cộng đồng mạng dậy sóng khi nữ diễn viên nhí này chính thức đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment, chung nhà với BLACKPINK, BIGBANG... Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ấn tượng từ nhỏ, Kal So Won được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm trở thành mỹ nhân màn ảnh nổi tiếng trong tương lai.

Kal So Won từng cùng Park Shin Hye, Ryu Seung Ryong... tạo nên siêu phẩm phòng vé Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (2013)

Một số hình ảnh của nữ diễn viên Kal So Won

Nguồn: Teenee