Sao Nhập Ngũ 2026: Tôn vinh hình ảnh Hải quân Việt Nam và hành trình thiêng liêng đến Trường Sa

Tái hiện sức mạnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và lồng ghép những ký ức lịch sử xúc động, "Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" do Viettel Media sản xuất liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng truyền thông sau 5 tập phát sóng.

‏Với chủ đề đầy tự hào - "Tổ quốc nơi đầu sóng" - Sao Nhập Ngũ 2026 không đơn thuần là một chương trình thực tế rèn luyện quân ngũ. Qua 5 tập phát sóng với những hình ảnh chân thực, khán giả truyền hình được chứng kiến vai trò đặc biệt quan trọng của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó, hành trình tiến đến Trường Sa của 8 nghệ sĩ trải nghiệm càng trở nên ý nghĩa và thiêng liêng hơn bao giờ hết. ‏

Hành trình vinh dự và tự hào‏

‏Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của dàn khí tài quân sự hùng hậu, hoành tráng như trực thăng, tàu chiến… khiến khán giả không khỏi trầm trồ và tự hào về sự lớn mạnh, hiện đại của Quân chủng Hải quân Việt Nam. ‏

‏Đặc biệt, 8 nghệ sĩ trải nghiệm cùng khán giả còn được chiêm ngưỡng một phần nhỏ của Quân cảng Cam Ranh - "đệ nhất quân cảng" tại Việt Nam và thế giới - nơi mà không phải ai cũng có cơ hội được đến. "May mắn", "vinh dự", "tự hào" là cảm xúc chung của 8 nghệ sĩ trước trải nghiệm này. ‏

Khán giả còn xúc động hơn khi biết Quân cảng Cam Ranh còn là trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi tổ chức các chuyến tàu đưa đón cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn quân nhân ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là tại quần đảo Trường Sa.‏

‏Quốc Trường, Văn Mai Hương đã phải thốt lên: ‏"Sức mạnh của Hải quân Việt Nam thật khủng khiếp".‏ ‏Oai hùng, hoành tráng đến mức không thể diễn tả bằng lời"...‏

‏Tiếp nối truyền thống cha anh, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo‏

‏Tập 5 Sao nhập Ngũ 2026 còn khiến khán giả rơi nước mắt khi khéo léo lồng ghép thông điệp "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ"‏ ‏khi đưa 8 nghệ sĩ trải nghiệm đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại phòng Truyền thống Lữ đoàn 101. ‏

‏Câu chuyện hy sinh ở tuổi 23 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ‏Trần Văn Phương‏ ‏ cùng lời thề "‏Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo" ‏đã chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả. Sự xuất hiện của Thiếu tá ‏ ‏Trần Thị Thủy‏ ‏- con gái của Liệt sĩ Phương xuất hiện cùng với bức di thư của bố khiến ai cũng rơi nước mắt, lặng người vì xúc động nhưng tinh thần yêu nước và lòng biết ơn thì sôi sục trong lòng. ‏

‏Chứng kiến người con gái kiên cường tiếp tục thực hiện ước nguyện dang dở của cha, Tuấn Dương không kìm được nước mắt khóc nấc lên vì đồng cảm, Minh Trang, Thúy Ngân bật khóc ôm chầm lấy chị Thủy như một cách tri ân sâu sắc. ‏

‏Cũng trong tập 5, các chiến sĩ còn được tìm hiểu về di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển đảo, được học bài hát "Khúc quân ca Trường Sa". Những lời ca đơn giản nhưng hào hùng được cất lên bằng cả trái tim của người chiến sĩ đã thôi thúc tinh thần học tập, rèn luyện của 8 nghệ sĩ trên hành trình hướng về biển đảo thiêng liêng. ‏

‏Sức lan tỏa từ lòng tự hào dân tộc ‏

‏Sức lan tỏa của chương trình ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ thời điểm công chiếu những tập phát sóng đầu tiên. Đến tập 5, hàng ngàn khán giả đồng loạt phủ kín khung chat bằng biểu tượng cờ đỏ sao vàng cùng vô số lời khen ngợi cho một gameshow vừa giải trí, vừa giàu tính giáo dục truyền thống. ‏

‏Những trích đoạn của chương trình được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm của khán giả với hàng triệu lượt xem và chia sẻ. ‏

Những bình luận chia sẻ, cảm xúc của khán giả ở các thế hệ khác nhau cũng góp phần làm nên sự đặc biệt của Sao Nhập Ngũ. ‏

‏"Chương trình đã khơi gợi lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Một chương trình rất ý nghĩa!" -‏ ‏ Trịnh Thị Quý (42 tuổi, quê Như Xuân, Thanh Hóa).‏

‏Không chỉ dành lời khen cho ekip thực hiện chương trình, nhiều khán giả còn thể hiện sự tự hào khi đã và đang khoác lên mình quân phục của người lính Hải quân nói riêng, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung.‏

Sự đón nhận nhiệt thành từ khán giả đã giúp Sao Nhập Ngũ trở thành chương trình truyền hình thực tế được yêu thích, tự tin "đối đầu" với hàng loạt show thực tế giải trí khác cùng thời điểm (Nguồn: Socialite). ‏

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Sự đón nhận bùng nổ của khán giả sau 5 tập phát sóng không chỉ là minh chứng cho sức hút của chương trình, mà còn khẳng định dấu ấn chất lượng và bản lĩnh sáng tạo của Viettel Media – đơn vị tiên phong trên hành trình kiến tạo những giá trị nội dung vì cộng đồng. ‏

‏"Chúng tôi trân trọng sự đồng hành từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cùng hai thương hiệu Viettel 5G, Viettel Tammi trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Sao Nhập Ngũ đến với Trường Sa. ‏

‏Hành trình vươn khơi cùng Hải quân Đánh bộ của 8 chiến sĩ mới chỉ vừa đi qua 1/3 chặng đường. Những thử thách khắc nghiệt nhất, những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc nơi đầu sóng vẫn còn ở phía trước. Tôi hy vọng khán giả hãy tiếp tục đồng hành và tiếp lửa cho dàn cast Sao Nhập Ngũ 2026, để cùng nhau khắc họa nên một hành trình thiêng liêng và đáng nhớ nhất từ trước đến nay!‏‏" - Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa ‏‏chia sẻ. ‏

‏"Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" do Viettel Media sản xuất - phát sóng Thứ Năm hằng tuần: vào lúc 20h45 trên kênh QPVN; 21h00 trên kênh HTV7, ứng dụng TV360 và kênh YouTube "Sao Nhập Ngũ".‏